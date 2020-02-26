تربية الوسطى تجتمع بمعلمي التربية الخاصة والمرحلة الأساسية "العقود"

الوسطى- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم بالوسطى، اجتماعاً بمعلمي التربية الخاصة ومعلمي المرحلة الاساسية على بند البطالة بمدارس الوسطى لرعاية الطلبة الموهوبين.

جاء ذلك، بالتنسيق بين قسمي الإشراف التربوي والإرشاد والتربية الخاصة، و بالتعاون مع جمعية أطفالنا للصم .

وذلك بحضور المشرف التربوي فوزي جاد الله والمشرفة التربوية غالية النواس ومشرفة التربية الخاصة نجوى أبو عوض ومشرف التربية الخاصة والتعليم الجامع وليد عطية، وبمشاركة معلمي ومعلمات التربية الخاصة والتعليم الأساسي "بطالة" بمركز التدريب التربوي.

وفي بداية اللقاء رحبت أبو عوض بالمشاركين، وأشادت بجهود معلمي التعليم الأساسي والتربية الخاصة ودورهم داخل المدرسة بهدف تطوير المسيرة التعليمية والارتقاء بمستوى الطلبة، خاصة ذوي صعوبات التعلم وأضافت بأن المديرية تتابع وتدعم ما يقوم به المعلمون من أنشطة وبرامج فاعلة لرعاية الطلاب وتنمية مهاراتهم.

من جانبها شكرت النواس مديرية التربية والتعليم على دعمها المتواصل للأنشطة والبرامج المختلفة وعلى متابعة كل ما يتم داخل المدارس، مشيدة بجهود معلمي التعليم الأساسي والتربية الخاصة والدور الكبير الذي يلعبونه في توفير الدعم والرعاية لطلاب الاحتياجات الخاصة.

المشرف التربوي فوزي جاد الله تحدث عن المهارات الأساسية التي يجب ان التركيز عليها خلال فترة العمل ورعاية الطلاب الموهوبين ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة عدد من الأمور الإدارية والفنية المتعلقة بعمل المعلمين والاتفاق على إعداد مسابقات وأنشطة تربوية وثقافية بين المدارس.

بدوره أكد مشرف التربية الخاصة وليد عطية على أهمية اللقاء لأنه يناقش عدد من المواضيع وضرورة العمل المشترك بين معلمي التربية الخاصة ومعلمي العقود، والتنسيق مع المؤسسات التي تعنى بمجال التربية الخاصة والإعاقة، والتحضير لمزيد من اللقاءات حول الوسائل التعليمية وكيفية إعدادها وغيرها من الأدوات المساعدة على عملية التعليم.