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تربية الوسطى تنظم دورة في أمن المعلومات الرقمي لنواب و مدراء المدارس

26 شباط / فبراير 2020 02:34

ضمن جهودها التطويرية ولمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة،
ضمن جهودها التطويرية ولمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة،

غزة- الرأي

  نظمت مديرية التربية والتعليم بالوسطى،  دورة تدريبية بعنوان "أمن المعلومات الرقمي" لنواب مدراء المدارس ومديراتها كل على حدا، وذلك ضمن جهودها التطويرية ولمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

جاء ذلك، بحضور مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان بمشاركة نواب مدراء المدارس ومديراتها وحاضر خلالها مشرف مبحث التكنولوجيا عبد الرحيم يونس وذلك بمركز التدريب التربوي.

 مدير الدائرة الفنية محمد حمدان خلال افتتاحه الدورة، أكد على أهمية أمن المعلومات في عصر المعلومات الذي أصبحت فيه المعلومة هي أهم وأغلى ما نملك، وأضاف أن هذه الدورة تهدف الى تطوير قدرات المشاركين في مجال أمن المعلومات التقني وتخزينها وحمايتها لما لها من أهمية وخصوصية في مجال الإداري والتربوي، وشكر حمدان قسم الإشراف التربوي على تنظيم هذه الدورة والمحاضر مشرف التكنولوجيا عبد الرحيم يونس

  وتأتي الدورة ضمن الخطط التطويرية لرفع قدرات العاملين، وتشتمل على مجموعة من العناوين ومنها عناصر أمن المعلومات الرقمية وتشفير المعلومات التقنية وآليات تخزين المعلومات واستعادة الملفات المحذوفة والنسخ الاحتياطي وأمن الانترنت والخصوصية وأمن الهواتف الذكية وأمن مواقع التواصل وغيرها من المواضيع والعناوين.

IMG_0024 ضمن جهودها التطويرية ولمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة،
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