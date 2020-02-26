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"أوقاف غزة" تستقبل وفداً من لجنة متابعة ملف المقابر

26 شباط / فبراير 2020 02:36

"أوقاف غزة" تستقبل وفداً من لجنة متابعة ملف المقابر

غزة- الرأي

استقبل د. محمد سالم مدير أوقاف غزة،  وفداً من لجنة متابعة المقابر التابعة لوزارة الأوقاف، وذلك لبحث سبل التعاون في ملف المقابر وآليات المحافظة عليها وتأهيلها وتنظيفها.
وتحدث سالم خلال اللقاء حول استحداث آليات مجتمعية يمكن من خلالها العمل على صيانة المقابر والقيام بواجباتها على الوجه الذي يليق بحرمتها وإكرام موتاها، داعياً في الوقت ذاته الى ضرورة تضافر كافة الجهود للمحافظة على المقابر وحمايتها.
كما وثمنت لجنة متابعة المقابر جهود مديرية أوقاف غزة والآليات التي تقوم بها من أجل تحقيق النجاح المطلوب, منوهًة الى أن ملف المقابر على سلم أولويات عملها.
 

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