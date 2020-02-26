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أوقاف الشمال وحركة الأحرار يبحثان سبل التعاون المشترك

26 شباط / فبراير 2020 02:38

أوقاف الشمال وحركة الأحرار يبحثان سبل التعاون المشترك
أوقاف الشمال وحركة الأحرار يبحثان سبل التعاون المشترك

غزة- الرأي

بحث الشيخ عبد القادر سالم مدير أوقاف الشمال،  مع وفد من حركة الأحرار الفلسطينية بالمحافظة سبل تعزيز التعاون في العديد من المجالات ذات العلاقة والشأن المشترك.
بدوره رحب سالم بوفد الأحرار الزائر, مشيدًا في الوقت ذاته بدور حركة الأحرار في خدمة أبناء شعبنا وتفاعلها مع القضايا الوطنية وفعاليات مقاومة الاحتلال الصهيوني.
من جهتها ثمنت الأحرار جهود مديرية أوقاف الشمال ودورها في نشر الدعوة إلى الله تعالى و الارتقاء بالخطباء من خلال تقديم خطاب ديني تنموي يقوي الجبهة الداخلية ويغرس في نفوس الأجيال حب العمل للأقصى وفلسطين.
وفي نهاية اللقاء قدمت حركة الأحرار درعاً لمدير أوقاف الشمال تقديراً لجهوده في خدمة أبناء شعبنا المرابط
 

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