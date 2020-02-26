الزكاة بالأوقاف ووكالة التعاون التركية تيكا يبحثان سبل التعاون المشترك

غزة- الرأي

بحث مدير عام الادارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف أ. اسامة اسليم، سبل التعاون المشترك في مجال تقديم المساعدات للفقراء والمحتاجين مع مدير وكالة التعاون والتنسيق الدولي ( تيكا) م. رائد قشطة.

وثمن اسليم الجهود المبذولة من قبل (تيكا) في خدمة الفقراء والمحتاجين في قطاع غزة، منوهًا الى أن إدارته تسعى دومًا لتعزيز التعاون مع العديد من الجهات ذات الصلة, بما يعود بالنفع والخير على الأسر الفقيرة والمحتاجة خاصة في ظل الظروف الصعبة.

وأشاد اسليم بمستوى التعاون بين إدارته والوكالة في جميع مجالات العمل الخيري التي تساهم في تخفيف معاناة أبناء شعبنا ، معربًا عن أمله في أن يتم تنفيذ مزيد من المشاريع الخيرية خاصة مع حلول شهر رمشان المبارك.

هذا وعبر قشطة عن سعادته بهذه الزيارة مشيدًا في الوقت ذاته بالدور الريادي الذي تقوم به الإدارة العامة للزكاة في ظل جهود طاقمها الذي يواصل الليل بالنهار من أجل خدمة المجتمع الفلسطيني وخاصة الأسر الفقيرة.