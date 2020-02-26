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جامعة الأقصى تستقبل وفداً من حركة الجهاد الإسلامي وفضائية فلسطين

26 شباط / فبراير 2020 02:45

جامعة الأقصى تستقبل وفداً من حركة الجهاد الإسلامي وفضائية فلسطين
جامعة الأقصى تستقبل وفداً من حركة الجهاد الإسلامي وفضائية فلسطين

غزة- الرأي

 استقبل القائم بأعمال رئيس الجامعة أ. د أيمن صبح،  وفداً من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ترأسه مسؤول العلاقات الوطنية والخارجية بالحركة في قطاع غزة الشيخ/ خضر حبيب، ومن فضائية فلسطين اليوم برئاسة رئيس الفضائية السيد/ عامر عامر.

حيث أكد أ. د. صبح على ضرورة الشراكة الوطنية مع جميع أطياف ومكونات الشعب الفلسطيني  بما يخدم المصلحة العامة ومصلحة الطالب الجامعي، وأوضح أن الجامعة بكافة كوادرها تعمل جاهدةً لمصلحة الطالب، وتقدم خدماتٍ مميزةٍ وتسهيلاتٍ كبرى، وبناءً على ذلك فإن أعداد الطلبة في تزايدٍ مستمر، وتراعي فيها الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أبناء الشعب الفلسطيني.

من ناحيته شدد  الشيخ حبيب  على العلاقة الوطيدة بين الحركة والجامعة، متمنياً النجاح والسداد لإدارة الجامعة في رسالتها السامية، ناقلاً بدوره تحيات الأمين للجهاد الإسلامي، مؤكداً أن الحركة مهرت نفسها للدفاع عن القضية الفلسطينية، آملاٍ أن تؤدي جميع المؤسسات الفلسطينية الأمانة لخدمة الوطن.

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جامعة الأقصى تستقبل وفداً من حركة الجهاد الإسلامي وفضائية فلسطين

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