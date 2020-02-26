وكالة الرأي الفلسطينية في عامين..19 فلسطينياً بغزة فقدوا بصرهم على يد الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية مركز: حرق الاحتلال للمزروعات في غزة بالمبيدات متعمد وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الخميس وكالة الرأي الفلسطينية جامعة الأقصى تستقبل وفداً من حركة الجهاد الإسلامي وفضائية فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة بالأوقاف ووكالة التعاون التركية تيكا يبحثان سبل التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال وحركة الأحرار يبحثان سبل التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية "أوقاف غزة" تستقبل وفداً من لجنة متابعة ملف المقابر وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تنظم دورة في أمن المعلومات الرقمي لنواب و مدراء المدارس وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى حمد والصليب الأحمر يبحثان تطوير خدمة التأهيل والأطراف الصناعية وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تجتمع بمعلمي التربية الخاصة والمرحلة الأساسية "العقود"
أخبار » الأخبار الفلسطينية

في عامين..19 فلسطينياً بغزة فقدوا بصرهم على يد الاحتلال

26 شباط / فبراير 2020 03:47

GMwne
GMwne

فلسطين المحتلة - الرأي

كشف مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" اليوم الأربعاء أن 19 متظاهراً فلسطينيًا في قطاع غزة فقدَوا البصر في عين واحدة خلال العامين الأخيرين، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الرصاص صوبهم على مقربة من الشريط الحدودي في غزة.

وأوضح المركز في تقرير له أن هناك اثنان آخران على الأقل فقدا البصر في كلتي العينين، مبينًا أن المأساة الشخصية لكل واحد منهم تضاف إلى الحصيلة المُرعبة لضحايا المظاهرات.

وأضاف أن أكثر من 200 شهيد ونحو 8,000 جريح بالذخيرة الحية ونحو 2,400 جريح جراء إصابات الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط ونحو 3,000 جريح جراء إصابات قنابل الغاز.

وذكر أن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ نحو 13 عامًا ألحق ضررًا بالغًا بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للسكان، حيث يعاني الجهاز الصحي من النقص في الأدوية والأطباء والمعدات والتأهيل الطبي.

وتابع أنه نتيجة لذلك لا تتوفر الكثير من العلاجات في القطاع، وتستغل "إسرائيل" سيطرتها على المعابر وباستثناء حالات استثنائية للغاية التي تعتبرها "حالات انقاذ حياة" فإنها ترفض بصورة واسعة تمكين سكان القطاع من مغادرته لغرض الحصول على العلاج الطبي خارج الحدود-بما في ذلك الضفة الغربية وشرقي القدس.

وأوضح أنه لهذا السبب يُضطر الجرحى إلى الاكتفاء بالعلاج المحدود في القطاع أو محاولة الوصول للعلاج في دول أخرى في حال سُمح لهم بالخروج عن طريق معبر رفح وتحمل تكاليف العلاج الباهظة، وهذا كله رغم تواجد مستشفيات على بعد عشرات الكيلومترات فقط يمكن فيها الحصول على العلاج الضروري الذين يحتاجونه.

وقال المركز: إن" استعمال وسائل تفريق المظاهرات كوسائل فتاكة -التي قد تقتل أو تسبب إصابات بالغة- هو أحد أوجه سياسة إطلاق النار التي تطبقها "إسرائيل" منذ حوالي عامين في التعامل مع المظاهرات بالقرب من الشريط الحدودي".

واعتبر أن هذه السياسة ليست قانونية وليست أخلاقية وتعبر عن الاستخفاف بحياة وسلامة الفلسطينيين، و"ما دامت إسرائيل مستمرة في اتباعها-رغم النتائج المهولة المترتبة عليها-سوف يستمر القتل والمس البالغ بالمتظاهرين".

وبين أن رحلة العذاب المستمر الذي يضطر الجرحى والمعالجين إلى تكبده في القطاع رغم توفر علاجات أفضل خارج القطاع هو ركيزة مذهلة أخرى للسياسة الإسرائيلية القاسية بخصوص سكان القطاع.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تستقبل وفداً من حركة الجهاد الإسلامي وفضائية فلسطين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟