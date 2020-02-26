الاحتلال يصادق على مخطط "نتنياهو" الاستيطاني بالقدس

فلسطين المحتلة - الرأي

صادق ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على مخطط استيطاني كبير كان أعلن عنه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي منذ 5 أيام.

وكان نتنياهو أعلن عن مخطط لإنشاء حي سكني بهدف توسيع مستوطنة "هار حوما" من خلال بناء 2200 وحدة استيطانية، والآخر مخطط بناء 3000 وحدة أخرى في مستوطنة جديدة أطلق عليها سابقا اسم "جفعات همتوس"، وتم تجميد البناء فيها بضغوط دولية منذ أعوام سابقة.

ومن المفترض أن تصادق اللجنة ذاتها اليوم على مخططات استيطانية أخرى، منها 1300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

ويتركز المخطط بالضفة على بناء مئات الوحدات في مستوطنة عيلي قرب رام الله، وخطة لإنشاء منطقة صناعية قرب "شومر السامرة" ما بين سلفيت وقلقيلية، وتوسيع مستوطنة "يتسهار" قرب نابلس.

كما سيتم إنشاء حديقة ومكان للسيارات و120 غرفة فندقية في قلب وادي الأردن.