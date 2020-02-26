عياش لـ"الرأي": إعادة السماح بالصيد على مسافة 6 أميال في غزة

غزة- الرأي:

قال نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي أعاد السماح بالصيد داخل البحر على مساحة 6 أميال فقط.

وأشار "عياش" في تصريح خاص لـ"الرأي"، أن الاحتلال أبلغ بسريان القرار ابتداءً من الساعة الحادية عشر مساء اليوم، ويشمل كافة مناطق الصيد على طول الساحل.

وبين أن منع الاحتلال الصيد في البحر يمثل وقف مصدر الدخل الوحيد لنحو 4 آلاف صياد فلسطيني في قطاع غزة، وضمهم إلى صفوف البطالة.

وأوضح أن تلك القرارات المتكررة بمنع الصيد من قبل الاحتلال تتسبب بخسائر كبيرة لفئات مختلفة تعمل حينما يكون الصياد على رأس عمله، كمحطات الوقود والأسواق بشكل عام.

وذكر أن الشهر الحالي شهد تلاعباً من قبل الاحتلال بالقرارات المتعلقة بمسافات الصيد، حيث غير وبدل بها نحو 6 مرات، إضافة لمواصلة الاعتداء على الصيادين خلال عملهم.