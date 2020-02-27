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"هنية " يلتقي " عوض " لاطلاعه على خطة العمل الرياضي خلال الفترة المقبلة

27 شباط / فبراير 2020 08:27

"هنية " يلتقي " عوض " لاطلاعه على خطة العمل الرياضي خلال الفترة المقبلة

غزة- الرأي

استقبل د . محمد عوض رئيس  لجنة متابعة العمل الحكومي، عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ، وذلك في مكتب د . عوض بمدينة غزة .

وخلال الاستقبال قدم د . عوض،  التهنئة لهنية لتوليه منصبه الجديد ، متمنياً التوفيق له في المرحلة المقبلة ، وأن يكمل مسيرة العمل الرياضي الوحدوي ، والتي انتهجتها الأسرة الرياضية .
وأشاد عوض بتجربة هنية ونجاحاته الرياضية اللافتة ، من خلال النهوض بالواقع الرياضي بتطوير الكوادر الرياضية ، وتأسيس وانشاء البنية التحتية الرياضية من ملاعب وصالات مختلفة .

من جهته قدم هنية شكره للدكتور عوض والأمانة العامة لمجلس الوزراء على الثقة الكاملة التي منحت له ، مبدياً أمله بأن يحظى الجسم الرياضي الرسمي بالدعم الكامل ، عبر توجيهات القيادة في شقي الوطن .
واستعرض هنية خطته للعمل على تطوير النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة بالتعاون والتنسيق مع الأسرة الرياضية في الضفة الغربية وتوحيد العمل الرياضي وأردف قائلاً " نحن كرياضيين أخذنا على عاتقنا لم شملنا والوحدة الوطنية ، وفق توجيهات القيادة السياسية والرياضية،

وأضاف هنية بأن نهج الأسرة الرياضية قائم على أنه لا جغرافيا ولا سياسة في الرياضة ، وهذا المنهج سيبقى الطريق الوحيد نحو استعادة الجسم الرسمي الرياضي ، المتمثل في المجلس الأعلى للشباب والرياضة .

وفي نهاية اللقاء أكد د عوض على استعداد المؤسسات الحكومية بغزة للمساهمة في تحقيق الوفاق الرياضي بما ينعكس على الواقع الرياضي وخدمة الرياضيين من أبناء شعبنا.

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