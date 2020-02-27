ارتفاع ملموس على درجات الحرارة اليوم

رام الله - الرأي

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الخميس غائماً جزئياُ إلى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً نهاراً، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائماً جزئيا وباردا نسباً إلى بارد، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا الجمعة يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ليبقى الجو معتدلاً نهاراً بارداً نسبياً ليلا، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الدائرة بأن يكون الجو بعد غد السبت غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نهاراً شديد البرودة ليلاً، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

ويوم الأحد المقبل يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خلال ساعات الصباح، وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .