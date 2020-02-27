اعراض انيميا نقص الحديد عديدة ومنها الدوخة وتورم اللسان

الأنيميا لها أنواع عديدة منها أنيميا نقص الحديد عندما يكون لديك انخفاض في مستوى الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء، والهيموجلوبين هو البروتين الموجود في كرات الدم الحمراء المسئول عن حمل الأكسجين إلى أنسجتك، في هذا التقرير نتعرف على أعراض أنيميا نقص الحديد، وفقاً لموقع "Healthline".

وأنيميا نقص الحديد هو أكثر أنواع فقر الدم شيوعًا، ويحدث عندما لا يحصل جسمك على كمية كافية من الحديد، حيث يحتاج جسمك إلى الحديد لصنع الهيموجلوبين.

عندما لا يكون هناك ما يكفي من الحديد في مجرى الدم ، لا يمكن لبقية الجسم الحصول على كمية الأكسجين التي يحتاجها.

على الرغم من أن الحالة قد تكون شائعة، إلا أن الكثير من الناس لا يعرفون أن لديهم فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.



اعراض انيميا نقص الحديد تبدأ خفيفة وقد لا تلاحظها، ووفقا للجمعية الأمريكية لأمراض الدم، فإن معظم الناس لا يدركون أن لديهم فقر الدم الخفيف حتى يكون لديهم فحص روتيني للدم، وتشمل أعراض الأنيميا بسبب نقص الحديد المعتدل إلى الشديد:

-التعب العام

-الضعف

- جلد شاحب

-ضيق في التنفس

-الدوخة

-شعور بالوخز في الساقين.

-تورم اللسان أو وجع.

- برودة اليدين والقدمين.



-نبضات سريعة أو غير منتظمة.

- ضعف الأظافر.

-الصداع.

اسباب انيميا نقص الحديد



نقص الحديد هو السبب الأكثر شيوعا لفقر الدم، هناك العديد من الأسباب التي تجعل الشخص قد يصبح ناقصًا في الحديد. وتشمل هذه:

كمية الحديد غير كافية

تناول كميات قليلة جدًا من الحديد على مدار فترة زمنية طويلة يمكن أن يسبب نقصًا في الجسم، الأطعمة مثل اللحوم والبيض وبعض الخضار الورقية الخضراء غنية بالحديد. لأن الحديد ضروري في أوقات النمو والتطور السريع ، فقد تحتاج النساء الحوامل والأطفال الصغار إلى المزيد من الأطعمة الغنية بالحديد في نظامهم الغذائي.

-الحمل أو فقدان الدم بسبب الحيض

نزيف الحيض الثقيل وفقدان الدم أثناء الولادة هي الأسباب الأكثر شيوعًا لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد لدى النساء في سن الإنجاب.

-نزيف داخلي

يمكن أن تسبب بعض الحالات الطبية حدوث نزيف داخلي ، مما قد يؤدي إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد. من الأمثلة على ذلك قرحة في المعدة أو الاورام الحميدة في القولون أو الأمعاء أو سرطان القولون. يمكن أن يسبب الاستخدام المنتظم لمسكنات الألم ، مثل الأسبرين ، نزيفًا في المعدة.

-عدم القدرة على امتصاص الحديد

يمكن أن تتداخل بعض الاضطرابات أو العمليات الجراحية التي تؤثر على الأمعاء مع كيفية امتصاص الجسم للحديد. حتى إذا كنت تحصل على كمية كافية من الحديد في نظامك الغذائي ، فإن مرض الاضطرابات الهضمية أو الجراحة المعوية مثل مجرى المعدة قد يحد من كمية الحديد التي يمكن لجسمك امتصاصها.

-التهاب بطانة الرحم

إذا كانت المرأة مصابة بالتهاب بطانة الرحم ، فقد تعاني من فقدان شديد للدم لا تستطيع رؤيته لأنه مخفي في منطقة البطن أو الحوض.