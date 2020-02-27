وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلًا في قرية الولجة ببيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻴﺾ ﺻﻔﺎﺭان؟ وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعيد فتح معابر غزة وتوسعة مساحة الصيد لـ 15 ميلًا وكالة الرأي الفلسطينية لماذا تميل الكلاب برؤوسها عند الحديث إليها؟ وكالة الرأي الفلسطينية باحثون يطورون نظاما يمكن السيارات ذاتية القيادة من الرؤية بالضباب والثلوج وكالة الرأي الفلسطينية لأول مرة.. رصد ثعبان نادر فى ولاية فلوريدا منذ 50 عاما وكالة الرأي الفلسطينية اعراض انيميا نقص الحديد عديدة ومنها الدوخة وتورم اللسان وكالة الرأي الفلسطينية القرفة مشروب يعالج أمراضًا عديدة تعرف عليها وكالة الرأي الفلسطينية دراسة تحذر: تناول مشروب سكري يوميًا يرفع خطر النوبة القلبية وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع ملموس على درجات الحرارة اليوم
أخبار » الرياضة و الملاعب

أوليمبيك ليون يتفوق على يوفنتوس

27 شباط / فبراير 2020 08:51

أوليمبيك ليون يتفوق على يوفنتوس
أوليمبيك ليون يتفوق على يوفنتوس

سقط فريق يوفنتوس الإيطالي، أمام مضيفه أوليمبيك ليون الفرنسي، في مباراة ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بالخسارة، بنتيجة 0-1، في إنتظار الحسم في موقعة الإياب.


أنهى أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدف مقابل لا شيء، جاء في الدقيقة 31، بعد توغل رائع من الجهة اليسرى عن طريق حسام عوار، الذي لعب الكرة للوكاس توسارت أمام المرمى، ليضعها في الشباك.


وفي الشوط الثاني عزز ماوريسيو ساري خط الهجوم بالدفع بكل من جونزالو هيجوايين، وآرون رامسي، وفيدريكو برنارديسكي من أجل الوصول إلى هدف التعادل.


ولكن فريق السيدة العجوز لم يتمكن من الوصول إلى مبتغاه، حيث صمد فريق أوليمبيك ليون، وحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تستقبل وفداً من حركة الجهاد الإسلامي وفضائية فلسطين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟