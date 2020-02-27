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تعليق رحلات العمرة من غزة بعد قرار سعودي بسبب "كورونا"

27 شباط / فبراير 2020 09:20

غزة - الرأي - محمود أبو راضي

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أنه سيتم تعليق رحلات العمرة من قطاع غزة بعد القرار السعودي وقف إصدار تأشيرات لدخول المملكة مؤقتًا منعًا لوصول فيروس "كورونا".

وقال مدير عام الحج والعمرة بالوزارة عادل صوالحة لوكالة "الرأي" إن الوزارة أصدرت تعميمًا لشركات الحج والعمرة بتعليق رحلات العمرة من غزة بعد وقف السعودية إصدار تأشيرات لكل دول العالم لدخول أراضيها ضمن إجراءاتها لمنع وصول فيروس "كورونا" إليها.

وكانت السلطات السعودية قررت الليلة الماضية، تعليق دخول الراغبين إلى المملكة لأداء العمرة مؤقّتاً، وذلك في إطار سلسلة إجراءات احترازية ترمي لمنع وصول فيروس كورونا المستجد إلى أراضيها.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان على تويتر إنّه في إطار "إجراءات وقائية استباقية لمنع وصول الفيروس إلى المملكة وانتشاره" تقرّر "تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً، وتعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكّل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطراً".

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