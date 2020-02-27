النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2427) الخميس 27/2/2020

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نعيم يدعو المجتمع الدولي إلى التدخل وإنقاذ الموقف

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مستوطنون يعطبون إطارات مركبات ويقتحمون قبر يوسف

« إسرائيل» تعد خطتين للحسم فـي غزة ومـواجهة انفجار الضفة

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الخارجية الفلسطينية تحذر من "خطورة" خطة استيطان جديدة في الضفة الغربية



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تعقيم مرافق معبر الكرامة للوقاية من فيروس كورونا

المانيا تنتقد خطط إسرائيل لبناء مستوطنات في القدس

الأسيران الشقيقان اغبارية يدخلان عامهما الـ 29 في الأسر

"فتح" تدعو نقابات الاطباء والمعلمين والمهندسين لتعليق اضرابها

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