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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2427) الخميس 27/2/2020

27 شباط / فبراير 2020 09:53

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2427)  الخميس 27/2/2020

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27 شباط (فبراير)

  • 2004م عملية استشهادية بالقرب من قوة عسكرية في دير البلح نفذها "عبد الحميد حطاب" وأدت إلى مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين وقد تبنتها سرايا القدس.
  • 2004م إطلاق نار على مستوطنين في مدينة الخليل تبنتها كتائب الشهيد أبو علي مصطفى مما أدى إلى مقتل اثنين منهم وإصابة 9 بجروح وانسحاب المهاجمين.
  • 2002م الاستشهاديّة دارين أبو عيشة تفجّر نفسها في حاجزٍ صهيونيّ في منطقة "موديعين" قرب القدس المحتلة، والاحتلال يعترف بإصابة 4 من جنوده اثنان منهم بحالة حرجة وكتائب الأقصى تتبنّى العمليّة.
  • 2002م "شمعون بيريز" يُعيَّن مؤقّتاً كرئيسٍ لحزب العمل الصهيونيّ خلفاً لـ "باراك"، ويوافق على الانضمام بحزبه إلى حكومة الحرب الصهيونيّة الجديدة برئاسة شارون.
  • 1995م تعيين كرمي غيلون رئيسا جديدا لجهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي "شين بيت".
  • 1994م يوم دامٍ في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسقوط شهيدين و67 جريحا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، إثر ارتكاب السفاح اليهودي "الأمريكي الجنسية" باروخ غولدشتاين مجزرة في الحرم الإبراهيمي في الخليل أدت إلى مقتل 29 مصلياً.
  • 1968م لجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الاقتصادي الاجتماعي في الأمم المتحدة تصدر في دورتها الرابعة والعشرين، التي أعقبت العدوان الصهيوني على البلاد العربية في حزيران 1967، القرار رقم 6 (د-24) التي تؤكد فيه حق كل السكان الذين رحلوا منذ نشوب القتال في الشرق الأوسط في العودة، وأن على الحكومة المعنية اتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك.
  • 1948م الوكالة اليهودية تعلن أنها سوف تنشئ دولة يهودية حتى من دون مساعدة دولية. أنشئت باعتراف من السلطة المنتدبة على فلسطين، وكانت مهمتها التنسيق مع إدارة الانتداب البريطاني من أجل إقامة "وطن قومي يهودي". في عام 1929 كانت الوكالة منظمة تضم أعضاء من يهود صهيونيين وغير صهيونيين من أنحاء العالم كافة، وكان الأعضاء الصهاينة في هيئتها التنفيذية يشكلون الهيئة التنفيذية للمنظمة الصهيونية العالمية التي أسسها اليهودي النمساوي- الهنغاري ثيودر هيرتسل في المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في مدينة بازل في سويسرا عام 1897.
  • 1946م إرهابيون يهود يهاجمون معسكرا للجيش العربي (الأردني) في جبل كنعان في الضفة الغربية (فلسطين).
  • 1920م قرر المؤتمر العربي الفلسطيني الأول بالقدس إلى عقد المؤتمر الثاني في مدينة نابلس، لكن سلطات الانتداب البريطاني منعت عقده بحجة المحافظة على الأمن العام، لكن ممثلو فلسطين في المؤتمر السوري العام بالإضافة إلى عدد من الممثلين العرب، قرروا أن يعقد المؤتمر خلال المشاورات التي سبقت عقد الدورة الثانية للمؤتمر السوري العام
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