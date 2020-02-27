النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2427) الخميس 27/2/2020
أخبار فلسطينية
- منظمة التحرير الفلسطينية تدعو الاتحاد الأوروبي لمنع إسرائيل من تنفيذ خططها الاستيطانية
- وزير الخارجية الفلسطيني يحذر من “خطورة” خطة استيطان جديدة في الضفة الغربية
- الحكومة الفلسطينية تطالب شركة «أمازون» بالتوقف عن دعم الاستيطان الإسرائيلي
- الوسطاء يجرون اتصالات جديدة لاستئناف التسهيلات وإنهاء العقوبات الإسرائيلية ضد غزة
- "الصحة" تؤكد مجدداً خلو فلسطين من كورونا.. وتعقيم معبر الكرامة
- حماس": وفد قيادي من الحركة سيتوجه إلى القاهرة قريبا
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نعيم يدعو المجتمع الدولي إلى التدخل وإنقاذ الموقف
أخبار إسرائيلية
الاخبار الدولية
- ملادينوف: مشروع "إي 1" الاستيطاني سيقوض إقامة دولة فلسطينية
- الأمم المتحدة: مشروع "إي 1" الاستيطاني سيقوض إقامة دولة فلسطينية
- ساندرز سيعيد النظر بنقل سفارة بلاده الى القدس في حال jتم انتخابه
- المانيا تنتقد خطط إسرائيل لبناء مستوطنات في القدس
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اخبار عربية
- الأردن يعلق الرحلات الجوية إلى إيطاليا ويلغي عددا من الرحلات إلى الشرق الأقصى
- الحكومة الكويتية تقرر تعطيل الدراسة أسبوعين بسبب كورونا
- السعودية تُعلق العمرة حتى إشعار آخر ..والسبب كورونا !
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الصحف العربية
القدس العربي
- الأسير الفلسطيني الحلبي يواجه أطول محاكمة في التاريخ وعائلته تطالب ممثلي الدول الأجنبية بالتدخل لنجدته
- «كورونا» يخيف الفلسطينيين.. إقبال شديد على شراء الكمامات والمطهرات والصحة تضيف دولا عربية…
- الحكومة الفلسطينية تطالب شركة «أمازون» بالتوقف عن دعم الاستيطان الإسرائيلي
- المالكي يطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتحديث قاعدة بيانات الشركات العاملة في المستوطنات
- الوسطاء يجرون اتصالات جديدة لاستئناف التسهيلات وإنهاء العقوبات الإسرائيلية ضد غزة
- منظمة التحرير الفلسطينية تدعو الاتحاد الأوروبي لمنع إسرائيل من تنفيذ خططها الاستيطانية
- وزير الخارجية الفلسطيني يحذر من “خطورة” خطة استيطان جديدة في الضفة الغربية
- مطالبة فلسطينية رسمية لشركة “أمازون” بالتوقف عن دعم “النشاط الاستيطاني”
-
الشرق الأوسط
الخليج الإماراتية
- مستوطنون يعطبون إطارات مركبات ويقتحمون قبر يوسف
- «إسرائيل» تعد خطتين للحسم فـي غزة ومـواجهة انفجار الضفة
الغد الأردنية
- ساندرز سيعيد النظر بنقل سفارة بلاده الى القدس في حال… jتم انتخابه
- اليسار الإسرائيلي من قوة سياسية مهيمنة إلى أحزاب مهددة بالزوال
الاهرام المصرية
- الخارجية الفلسطينية تحذر من "خطورة" خطة استيطان جديدة في الضفة الغربية
الشروق المصرية
- إسرائيل تعتزم إقامة خيام خاصة للناخبين الموجودين في حجر صحي بسبب كورونا
- مطالبة فلسطينية رسمية لشركة أمازون بالتوقف عن دعم النشاط الاستيطاني
الشرق القطرية
الاخبار اللبنانية
- ردّ «الجهاد» يبدّد أوهام نتنياهو: المقاومة لن تخضع للابتزاز
- غزة: الكلمة الأخيرة للمقاومة
- قراءات إسرائيلية في الجولة الأخيرة: «الجهاد» ثأرت للكرامة الفلسطينية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- الاحتلال يعيد فتح معابر غزة وتوسعة مساحة الصيد لـ 15 ميلًا
- الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا في الضفة الغربية
- السعودية تعلق دخول المملكة للعمرة مؤقتًا بسبب "كورونا"
- حماس": وفد قيادي من الحركة سيتوجه إلى القاهرة قريبا
- نعيم يدعو المجتمع الدولي إلى التدخل وإنقاذ الموقف
- ملادينوف: مشروع "إي 1" الاستيطاني سيقوض إقامة دولة فلسطينية
- الداخلية تعلن نشر اعترافات خطيرة لعملاء للاحتلال السبت القادم
القدس المحلية
- تعقيم مرافق معبر الكرامة للوقاية من فيروس كورونا
- المانيا تنتقد خطط إسرائيل لبناء مستوطنات في القدس
- الأسيران الشقيقان اغبارية يدخلان عامهما الـ 29 في الأسر
- "فتح" تدعو نقابات الاطباء والمعلمين والمهندسين لتعليق اضرابها
جريدة الأيام
- "الصحة" تؤكد مجدداً خلو فلسطين من كورونا.. وتعقيم معبر الكرامة
- »غزة: مئات الصيادين يتحدون قرار الاحتلال منعهم من دخول البحر
- »"الخارجية": لا إصابات بين الفلسطينيين في الدول التي وصلها فيروس كورونا
- »الضميري: تراجع ملحوظ بجرائم القتل المسجلة في فلسطين
- »البناء في "جفعات همتوس": نتنياهو يجتاز "الخطوط الحمر"!
- »ليلة هزيمة الكبار الريال واليوفي في كأس الأبطال
- »ساندرز: نتنياهو عنصري ورجعي وسأدرس إعادة السفارة إلى تل أبيب
- »نتنياهو استأجر شركة للتجسس على غانتس
الحياة الجديدة
- منشور اسرائيلي تحريضي ضد الفلسطينيين كل 64 ثانية
- شخصيات مقدسية تحت حراب الاحتلال
- الحكومة تخطر شركة "أمازون" بالتوقف الفوري عن دعم الاستيطان
- الضميري: تراجع ملحوظ في جرائم القتل المسجلة في فلسطين
وكالة صفا
- بسبب كورونا.. السعودية تعلق الدخول للعمرة والسياحة
- عائلة النايف: الحق لا يسقط بالتقادم والحساب مفتوح
- بعد انتهاء محكوميته..بالفيديو: عائلة أسير من غزة تناشد بالتدخل للكشف عن مصيره
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وكالة الراي الفلسطينية
- إيقاف رحلات العمرة من غزة بعد قرار سعودي لمواجهة "كورونا"
- الاحتلال يعيد فتح معابر غزة وتوسعة مساحة الصيد لـ 15 ميلًا
- 12 معتقلًا خلال مداهمات للاحتلال بالضفة
- الاحتلال يهدم منزلًا في قرية الولجة ببيت لحم
- تحذير من خطورة إجراءات وكالة الغوث في غزة
سما نيوز
- المانيا تنتقد خطط إسرائيل لبناء مستوطنات في القدس
- بيرتس : أبومازن هو الشريك الفلسطيني الوحيد ويجب قطع المحادثات مع حماس
- تقدير إسرائيلي : حماس تدير "حرب عصابات" و الحسم العسكري معها "عبثي"
- السعودية تعلن عن وقف العمرة وتمنع الدخول للمسجد النبوي بسبب "كورونا"
- قناة عبرية تكشف: هكذا أقنع الموساد سلطنة عمان بضرورة استقبال زوجة نتنياهو؟
- زعيم تحالف كاحول لافان: أنا ضد تحويل الأموال الى قطاع غزة وخياران أمام حماس!!
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فلسطين اليوم
- السعودية تُعلق العمرة حتى إشعار آخر ..والسبب كورونا !
- الاحتلال ينصب كمينا للصحافي بني مفلح ويعتقله
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة المحتلة فجر اليوم
- تحقيقات جيش الاحتلال صكوك براءة للجنود من الجرائم وتشجيعاً لها
- الكيان يهتز على وقع ضربات سرايا القدس
عرب 48
- الضفة المحتلة: اعتقال الصحافي مجاهد بني مفلح
- الأمم المتحدة: مشروع "إي 1" الاستيطاني سيقوض إقامة دولة فلسطينية
- "تهدئة" في غزة: مباحثات في القاهرة لحل "المسائل العالقة"
- كورونا تَسبب بأزمة سياحة غير مسبوقة في إسرائيل
- الاحتلال يعيد فتح معابر غزة ومساحة الصيد صباح الخميس
- نتنياهو يثير غضب حلفائه لدخوله إلى مواقعهم الانتخابية
- باردو: تطبيق طوّره الليكود يشكل خطرا على أمن إسرائيل
- استطلاع: تعادل الليكود و"كاحول لافان" وتفوق معسكر نتنياهو
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وكالة وفا
- السعودية تعلّق مؤقتاً دخول المعتمرين إلى المملكة منعاً لوصول "كورونا"
- الاحتلال يهدم منزلا في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم
- تعقيم مرافق معبر الكرامة للوقاية من فيروس كورونا
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حدث في مثل هذا اليوم
27 شباط (فبراير)
- 2004م عملية استشهادية بالقرب من قوة عسكرية في دير البلح نفذها "عبد الحميد حطاب" وأدت إلى مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين وقد تبنتها سرايا القدس.
- 2004م إطلاق نار على مستوطنين في مدينة الخليل تبنتها كتائب الشهيد أبو علي مصطفى مما أدى إلى مقتل اثنين منهم وإصابة 9 بجروح وانسحاب المهاجمين.
- 2002م الاستشهاديّة دارين أبو عيشة تفجّر نفسها في حاجزٍ صهيونيّ في منطقة "موديعين" قرب القدس المحتلة، والاحتلال يعترف بإصابة 4 من جنوده اثنان منهم بحالة حرجة وكتائب الأقصى تتبنّى العمليّة.
- 2002م "شمعون بيريز" يُعيَّن مؤقّتاً كرئيسٍ لحزب العمل الصهيونيّ خلفاً لـ "باراك"، ويوافق على الانضمام بحزبه إلى حكومة الحرب الصهيونيّة الجديدة برئاسة شارون.
- 1995م تعيين كرمي غيلون رئيسا جديدا لجهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي "شين بيت".
- 1994م يوم دامٍ في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسقوط شهيدين و67 جريحا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، إثر ارتكاب السفاح اليهودي "الأمريكي الجنسية" باروخ غولدشتاين مجزرة في الحرم الإبراهيمي في الخليل أدت إلى مقتل 29 مصلياً.
- 1968م لجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الاقتصادي الاجتماعي في الأمم المتحدة تصدر في دورتها الرابعة والعشرين، التي أعقبت العدوان الصهيوني على البلاد العربية في حزيران 1967، القرار رقم 6 (د-24) التي تؤكد فيه حق كل السكان الذين رحلوا منذ نشوب القتال في الشرق الأوسط في العودة، وأن على الحكومة المعنية اتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك.
- 1948م الوكالة اليهودية تعلن أنها سوف تنشئ دولة يهودية حتى من دون مساعدة دولية. أنشئت باعتراف من السلطة المنتدبة على فلسطين، وكانت مهمتها التنسيق مع إدارة الانتداب البريطاني من أجل إقامة "وطن قومي يهودي". في عام 1929 كانت الوكالة منظمة تضم أعضاء من يهود صهيونيين وغير صهيونيين من أنحاء العالم كافة، وكان الأعضاء الصهاينة في هيئتها التنفيذية يشكلون الهيئة التنفيذية للمنظمة الصهيونية العالمية التي أسسها اليهودي النمساوي- الهنغاري ثيودر هيرتسل في المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في مدينة بازل في سويسرا عام 1897.
- 1946م إرهابيون يهود يهاجمون معسكرا للجيش العربي (الأردني) في جبل كنعان في الضفة الغربية (فلسطين).
- 1920م قرر المؤتمر العربي الفلسطيني الأول بالقدس إلى عقد المؤتمر الثاني في مدينة نابلس، لكن سلطات الانتداب البريطاني منعت عقده بحجة المحافظة على الأمن العام، لكن ممثلو فلسطين في المؤتمر السوري العام بالإضافة إلى عدد من الممثلين العرب، قرروا أن يعقد المؤتمر خلال المشاورات التي سبقت عقد الدورة الثانية للمؤتمر السوري العام
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