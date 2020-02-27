التنمية الاجتماعية تبحث سبل التعاون مع الفريق الوطني لإعادة إعمار غزة

غزة- الرأي

زار وفد من وزارة التنمية الاجتماعية ممثلا بمفوض عام الوزارة للمحافظات الجنوبية لؤي المدهون، ومدير برنامج الغذاء العالمي أحمد الرباعي ومجموعة من الموظفين، رئيس الفريق الوطني لإعادة إعمار غزة م. مأمون بسيسو.

جاء ذلك، لبحث سبل التنسيق والتعاون، وفتح أبواب التسبيك لخدمة الأسر الفقيرة والهشة في قطاع غزة .

من جانبه رحب بسيسو بالوفد الزائر مثمنا عاليا هذه الزيار لما لها من دور كبير في تشبيك العلاقات وتبادل المعلومات من أجل خدمة الفقراء والضعفاء.

وأثنى الوفد الزائر على جهود الفريق الوطني لإعادة إعمار غزة ,واتفق الطرفان على فتح أبواب التشبيك والتنسيق من أجل خدمة المجتمع والناس.