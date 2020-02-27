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للإطلاع على تقدم سير الأعمال

رئيس بلدية جباليا ينظم سلسلة اجتماعات مع إدارات البلدية

27 شباط / فبراير 2020 10:12

رئيس بلدية جباليا ينظم سلسلة اجتماعات مع إدارات البلدية
رئيس بلدية جباليا ينظم سلسلة اجتماعات مع إدارات البلدية

غزة- الرأي


عقد رئيس بلدية جباليا النزلة م. مازن النجار سلسلة اجتماعات مع إدارات البلدية المختلفة بمناسبة تسلمه رئاسة البلدية، وبهدف الإطلاع على تقدم سير الأعمال والاطمئنان على استمرار تقديم الخدمات بنفس الكفاءة.

ونظم رئيس البلدية برفقة عضو المجلس البلدي د. كمال الكحلوت جولة استكشافية في مقر البلدية، للاطلاع على آلية عمل الإدارات والعقبات التي تعترض طريقها والخطط المقترحة للمرحلة القادمة، إلى جانب الأفكار التطويرية التي تمت مناقشتها لبحث مدى إمكانية تطبيقها وملاءمتها مع المستوى الداخلي والخارجي.

كما نظم رئيس البلدية جلسة استماع شملت مدراء الدوائر العامة ورؤساء الأقسام، أكد فيها على ضرورة الحفاظ على المكتسبات المنجزة، وناقش خطط وتوجهات ورؤى الإدارة الجديدة للبلدية في الفترة القادمة.

وتقدم رئيس البلدية بالشكر الجزيل لجميع موظفي البلدية لاستمرارهم في تقديم الخدمات للمواطنين رغم الأزمة المالية الطاحنة التي تعصف بمرتباتهم.

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