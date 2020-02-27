وزارة المواصلات تعزز تعاونها مع جامعة الأمة

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ، وفداً من جامعة الأمة برئاسة د. رأفت الهور وبحضور م. حسن عكاشة رئيس قطاع سلطة الترخيص و أ. معين قويدر رئيس قطاع الشئون الإدارية والمالية وذلك يوم أمس الأربعاء في مقر الوزارة.

ورحب أبو شرخ بالحضور، مؤكداً على أن وزارة النقل والمواصلات تعمل على مد جسور التعاون المشترك مع كافة المؤسسات التعليمية بما يخدم المصلحة العامة.

وثمن أبو شرخ دور جامعة الأمة في الارتقاء بالمسيرة التعليمية في قطاع غزة.

وتم الاتفاق على الاستمرار في اعتماد دبلوم مساعد هندسة السير والمركبات والمرخص لجامعة الأمة بهدف استحداث مهن جديدة لتوفير فرص عمل في مجال مدربين السياقة وفحص المركبات ومدراء مهندين.

من جانبه، شكر الهور وزارة النقل والمواصلات على ما تبذله من جهد كبير في تطوير قطاع النقل خاصة في المجال التعليمي.