الغذاء العالمي في التنمية الاجتماعية يواصل زياراته الميدانية لمنتفعي القسائم

غزة- الرأي

واصل الفريق الميداني لبرنامج الأغذية العالمي في وزارة التنمية الاجتماعية زياراته الميدانية، برفقة وزارة الاقتصاد الوطني على المحلات التجارية المشاركة في مشروع القسائم الشرائية الممول من برنامج الأغذية العالمي والمنفذ من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.



حيث تم تنفيذ ما يزيد على 130 زيارة ميدانية مشتركة بين طواقم وزارة التنمية الاجتماعية وطواقم وزارة الاقتصاد الوطني في المحافظات الخمسة خلال الايام السابقة وتم التخطيط لتنفيذ 200 زيارة ميدانية علي جميع المحلات التجارية المشاركة في مشوع القسائم.



بدوره، أكد محمود أبو سيدو منسق البرنامج أن طواقمهم تقوم بمتابعة جودة المواد الغذائية وصلاحيتها من خلال الفحص العيني والتدقيق بها للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة ، بحيث لا يتم السماح بعرض اي منتجات داخل المحلات لا تتوافق مع الحد المطلوب من السلامة الغذائية والمتفق عليه مسبقا مع أصحاب المحلات التجارية.

ولفت إلى أن مشروع القسائم الشرائية يعود بفوائد اقتصادية مباشرة على الكثير من الشركات المحلية وخاصة شركات منتجات الألبان والأجبان ويوفر الكثير من فرص العمل سواء في هذه الشركات او المحلات التجارية التي تشارك في المشروع مما يساهم ويعزز بشكل واضح في دعم الاقتصاد المحلي.