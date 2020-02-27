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خلال عام 2019م الماضي

"الإدارة العامة للحاسوب" تُوظّف 14 نظامًا إلكترونيًا لخدمة المواطنين

27 شباط / فبراير 2020 10:28

"الإدارة العامة للحاسوب" تُوظّف 14 نظامًا إلكترونيًا لخدمة المواطنين

غزة- الرأي

وظّفت الإدارة العامة للحاسوب ونظم المعلومات بوزارة الداخلية - الشق المدني، 14 نظامًا إلكترونيًا تدعم التحوّل الإلكتروني لكافة أنظمة وزارة الداخلية خلال عام 2019م الماضي، وذلك في سبيل تسهيل معاملات المواطنين الرسمية، وتوفير الوقت والجهد في إنجازها.

وأوضحت الإدارة أن تلك الأنظمة تشمل "نظام الأحوال المدنية الإلكتروني الجديد، نظام التسجيل للسفر الجديد مع خدمة الرسائل قصيرة لإشعار المواطنين، نظام الضمان الصحي للشق العسكري، نظام الخدمات الطبية العسكرية وربطها بالدمغات الإلكترونية للتحصيل، تطبيق المواطنين للهواتف الذكية بنظامي: أندرويد وios".

وخلال تقرير صادر عن الإدارة العامة للحاسوب، أوضحت أنه تم إطلاق 105 خدمة إلكترونية لتقديم معاملات الوزارة للموظفين من خلال المستحقات، وذلك بشكل إلكتروني متكامل عكس التقدم الإلكتروني الذي تصدره وزارة الداخلية في تقديم الخدمات الإلكترونية.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للحاسوب حققت ما معدله 96% من إنجاز طلبات الدعم الفني الخارجي، حيث تم استقبال 1262 طلب دعم فني من خلال التعامل والرد عليها.

وأفاد تقرير صادر عن الإدارة العامة للحاسوب ونظم المعلومات بوزارة الداخلية-الشق المدني أن الإدارة قدمت 1433 خدمة لموظفي الداخلية ومواطني القطاع خلال عام2019.

الجدير بالذكر، أنه وبناء على خطة الإدارة العامة للحاسوب والتي وضعت في مطلع عام 2017 – 2020، يجري التوجه نحو تطوير كافة الأنظمة الإلكترونية للوزارة، ودعم التحوّل الإلكتروني لكافة الإدارات.

وعلى مدار السنوات الأخيرة حتى نهاية عام 2019، تم تطوير وإنجاز 35 نظامًا إلكترونيًا، وإنشاء ستة مواقع إلكترونية لصالح الاجهزة والإدارات، إلى جانب إطلاق ستة تطبيقات للهواتف الذكية بنظام الأندرويد، وخمسة تطبيقات بنظام ios.

وخلال العام الجاري 2020، تواصل الإدارة العامة للحاسوب ونظم المعلومات بوزارة الداخلية تحقيق التقدم والتطور التكنولوجي في الأنظمة المحوسبة، وذلك باستخدام أحدث التقنيات البرمجية، وصولاً لخدمات أكثر أمناً واستمرارية

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