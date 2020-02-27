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"الاتصالات" تعقد ورشة عمل حول خدمات الامن المتكاملة للمراقبة بالفيديو

27 شباط / فبراير 2020 10:30

"الاتصالات" تعقد ورشة عمل حول خدمات الامن المتكاملة للمراقبة بالفيديو

غزة- الرأي

ضمن فعاليات برنامج الاربعاء التقني عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،  ورشة عمل في قاعة الاجتماعات بعنوان " خدمات الامن المتكاملة للمراقبة بالفيديو" (Hik Vision - Integrated Security Services).

وحاضر في الورشة م. علاء الدين القزاز الموظف في شركة ""world net حيث قدم شرحا مستفيضا مدعما بالمشاهد المرئية حول خدمات الأمن المتكاملة للمراقبة بالفيديو.

وشارك في الورشة عدد من المدراء والموظفين بوزارة الاتصالات ومختصين من الوزارات والمؤسسات الحكومية .

وتخلل اللقاء نقاشا مستفيضا بين المحاضر والمشاركين وتم خلاه الرد على استفسارات المشاركين المتعلقة بموضوع ورشة العمل .

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