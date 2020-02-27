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خلال اجتماعه بأعضاء النيابة المترافعين أمام المحاكم

النائب العام يؤكد على ضرورة تطوير الذات للحد من الجريمة

27 شباط / فبراير 2020 10:32

النائب العام يؤكد على ضرورة تطوير الذات للحد من الجريمة
النائب العام يؤكد على ضرورة تطوير الذات للحد من الجريمة

غزة- الرأي

أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون،  خلال اجتماعه بأعضاء النيابة الررؤساء والوكلاء المترافعين أمام المحاكم،  على ضرورة متابعة إجراءات المحاكمة أمام المحاكم المختصة بكفاءة واقتدار، وتطوير الإمكانات والمهارات اللازمة للمرافعة، وتبني البينات وتقديمها للمحكمة، بتعبير واضح ولغة رصينة، تستطيع المحكمة من خلالها معاينة الحقيقة والوصول للعدالة.

وناقش النائب العام خلال الاجتماع، تطوير أعداد لائحة الإتهام، لتصبح أكثر تفصيلا ووضوحا، لتضع الحقائق جلية أمام القاضي من مطلع إيداع الدعوى لدى المحكمة، كذلك تم التأكيد على ضرورة مساعدة المحكمة في جلب الشهود لتمكينها من الفصل في القضايا، وأثنى النائب العام، في هذا السياق، على نيابة خانيونس والوسطى الكلية، التي بادرت بتشكيل مجموعة شركاء العدالة ووضع منظومة عمل متكاملة لتسهيل احضار الشهود إلى المحكمة.

كما شدد النائب العام على حظر إجراء الصلح الجزائي أمام النيابة العامة للقضايا المودعة أمام المحكمة، وترك المجال للخصوم لإثبات الصلح أمام المحكمة واستكمال الإجراءات أمامها حسب الأصول، وأكد كذلك على حث المحكمة على سرعة انجاز قضايا الرأي العام وقضايا الفساد المتعلقة بالموظفين العمومين بما يحقق الردع العام والخاص.

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