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مكتب المراقب العام في الداخلية يتفقد مديرية التدريب بخانيونس

27 شباط / فبراير 2020 10:42

مكتب المراقب العام في الداخلية يتفقد مديرية التدريب بخانيونس
مكتب المراقب العام في الداخلية يتفقد مديرية التدريب بخانيونس

غزة- الرأي

تفقد المقدم نضال عامر كلاب مدير دائرة مكتب المراقب العام في محافظة خانيونس صباح اليوم الأربعاء، الإجراءات التي تتبعها المديرية العامة للتدريب فرع خانيونس، الاجراءات التي تتعلق بخطة الطوارئ وقت الإخلاء للطلاب، و كان في استقبال الوفد الرائد ابراهيم أبو زبيدة مدير التدريب بالمحافظة ولفيف من الضباط.

و أشاد المقدم كلاب بدور المديرية العامة للتدريب وأدائها المميز في تطوير وتأهيل كوادر وزارة الداخلية والأمن الوطني، مثمّناً موقف المديرية في إنشاء جيل فريد يحمل المسئولية والأمانة الوطنية.

وشملت جولة وفد مكتب المراقب العام تفقد الطلاب والاستماع لهم و التعرف على الإجراءات الميدانية المتبعة من المديرية العامة للتدريب التي تتعلق بخطة الطوارئ وقت الإخلاء للطلاب.

وفي سياق منفصل،  تفقد المقدم كلاب جهاز الأمن الداخلي في المحافظة وكان في استقبال الوفد المقدم بهجت المدهون ولفيف من الضباط ، وتأتي الجولة لمتابعة سير العمل ومناقشة بعض القضايا.

وتأتي جولة وفد مكتب المراقب العام ضمن الجولات التفقدية التي ينظمها مكتب المراقب العام, لتفقد أجهزة وزارة الداخلية والارتقاء بعمل الأجهزة الأمنية.

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