وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي يلقي 30 محاضرة على طلاب وطالبات الثانوية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تواصل جولاتها على المراكز الشبابية المشاركة في جائزة فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة الاقتصاد يبحث التعاون المشترك مع الشركة الوطنية موبايل وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تفتتح بطولة العائلات في محافظة خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة تتسلم من جمعية رفيدا كتب لغة انجليزية لطلبة بيت لاهيا وكالة الرأي الفلسطينية مكتب المراقب العام في الداخلية يتفقد مديرية التدريب بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية قسم الكلى الصناعية يستلم أجهزة طبية حديثة بمجمع الشفاء الطبي وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يؤكد على ضرورة تطوير الذات للحد من الجريمة وكالة الرأي الفلسطينية "الاتصالات" تعقد ورشة عمل حول خدمات الامن المتكاملة للمراقبة بالفيديو وكالة الرأي الفلسطينية "الإدارة العامة للحاسوب" تُوظّف 14 نظامًا إلكترونيًا لخدمة المواطنين
أخبار » الأخبار الحكومية

في إطار الشراكة مع المجتمع المحلي

تعليم شمال غزة تتسلم من جمعية رفيدا كتب لغة انجليزية لطلبة بيت لاهيا

27 شباط / فبراير 2020 10:48

تعليم شمال غزة تتسلم من جمعية رفيدا كتب لغة انجليزية لطلبة بيت لاهيا
تعليم شمال غزة تتسلم من جمعية رفيدا كتب لغة انجليزية لطلبة بيت لاهيا

غزة- الرأي

قدمت جمعية رفيدا إزلين للتدريب "Ralt"، عدد 379 كتاب لغة انجليزية لطلبة مدينة بيت لاهيا.

 جاء ذلك، بحضور المدير الإداري لمديرية التربية والتعليم في شمال غزة  جواد صالحة، ومن الجمعية أ. آلاء أبو العوف، وذلك خلال زيارتها لقسم الكتب.

ورحب أ. صالحة بالجمعية، مثمناً الدعم الذي قدمته لطلبة مدينة بيت لاهيا، مؤكداً على الدور الفاعل لمؤسسات المجتمع المحلي في تطوير العملية التعليمية عبر رفدها بالدعم المادي والمعنوي باستمرار، داعياً لاستمرار التعاون بين الطرفين لما يصب في المصلحة العامة.

بدورها أكدت أ. أبو العوف على أن هذه الخطوة تهدف للتخفيف من بعض الأعباء الاقتصادية عن كاهل الطلبة وذويهم خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن، كما أشارت الى تواصل التعاون بين الجمعية ومديرية التربية والتعليم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تستقبل وفداً من حركة الجهاد الإسلامي وفضائية فلسطين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟