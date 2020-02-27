تعليم شمال غزة تتسلم من جمعية رفيدا كتب لغة انجليزية لطلبة بيت لاهيا

غزة- الرأي

قدمت جمعية رفيدا إزلين للتدريب "Ralt"، عدد 379 كتاب لغة انجليزية لطلبة مدينة بيت لاهيا.

جاء ذلك، بحضور المدير الإداري لمديرية التربية والتعليم في شمال غزة جواد صالحة، ومن الجمعية أ. آلاء أبو العوف، وذلك خلال زيارتها لقسم الكتب.

ورحب أ. صالحة بالجمعية، مثمناً الدعم الذي قدمته لطلبة مدينة بيت لاهيا، مؤكداً على الدور الفاعل لمؤسسات المجتمع المحلي في تطوير العملية التعليمية عبر رفدها بالدعم المادي والمعنوي باستمرار، داعياً لاستمرار التعاون بين الطرفين لما يصب في المصلحة العامة.

بدورها أكدت أ. أبو العوف على أن هذه الخطوة تهدف للتخفيف من بعض الأعباء الاقتصادية عن كاهل الطلبة وذويهم خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن، كما أشارت الى تواصل التعاون بين الجمعية ومديرية التربية والتعليم.