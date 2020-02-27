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"الشباب والرياضة" تفتتح بطولة العائلات في محافظة خان يونس

27 شباط / فبراير 2020 10:50

قرعة البطولة وتوزيع الفرق على المجموعات- ارشيف
قرعة البطولة وتوزيع الفرق على المجموعات- ارشيف

خان يونس- الرأي

افتتحت وزارة الشباب والرياضة - مديرية خان يونس، بطولة العائلات لخماسيات كرة القدم، اليوم الخميس، بالتعاون مع ملتقى عائلات محافظة خان يونس، وبرعاية مؤسسة أحباء غزة ماليزيا.
وشارك في البطولة (42) فريقاً تمثل عائلات محافظة خان يونس، وتجري منافسات البطولة على صالة الشهيد أبو يوسف النجار، وجرت أمس قرعة البطولة بمشاركة ممثلي فرق العائلات وإدارة ملتقى عائلات المحافظة.
وأوضح د.حسن موسى مدير مديرية خان يونس، أن البطولة تحظى باهتمام عائلات خان يونس، من خلال الإقبال على المشاركة والحرص على خوض المنافسة في البطولة، وأضاف موسى أن الوزارة تسعى لتشجيع البطولات الشعبية وتنظيم الفعاليات في الأحياء والمحافظات لدعم ممارسة الرياضة ونشرها بين الجميع.
يذكر أن الفائز بالمركز الأول في البطولة سيحصل على مكافأة مالية بقيمة (1000) شيكل، والمركز الثاني (800) شيكل.

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