وكيل وزارة الاقتصاد يبحث التعاون المشترك مع الشركة الوطنية موبايل

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، د. رشدي وادي الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية موبايل أ.هيثم أبو شعبان في مقر الوزارة بمدينة غزة لبحث التعاون والتنسيق المشترك.

واستعرض أبو شعبان أنشطة وفعاليات وانجازات الوطنية موبايل خلال الفترة الماضية وخطتها للتوسع والانتشار بشكل أكبر وأوسع في فلسطين، مشدداً على ضرورة الإرتقاء بالخدمات المقدمة من الوطنية ومواكبة كافة التطورات على صعيد الاتصالات والتكنولوجيا لتقديم خدمة أفضل لأبناء شعبنا في قطاع غزة.

وأكد أبو شعبان أن الشركة تسعى بكل قوة لانجاز مشروع توفير خدمات الجيل الثالث في قطاع غزة التي هي حق للشعب الفلسطيني كما هو حال كافة دول العالم، لافتاً الى أن الاحتلال الاسرائيلي لازال يعارض ويماطل في هذا الأمر.

وأشاد بتعاون المؤسسات الحكومية مع الوطنية موبايل من أجل خدمة المواطنين وتقديم خدمة مميزة لهم، منوهاً إلى أن الوطنية وفرت مئات الوظائف في قطاع غزة.

وثمن أبو شعبان دور الوزارة في حماية المستهلك والمواطن الفلسطيني .

ودعا وادي الوطنية موبايل إلى تطوير وتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين في قطاع غزة والعمل على حماية المواطن والمستهلك وخلق فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل.

وأكد أن الوزارة على استعداد كامل لتقديم كل التسهيلات والإجراءات للوطنية موبايل لتقديم خدمة أفضل بناء لشعبنا المحاصر في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الوزارة على تواصل دائم مع مؤسسات القطاع الخاص والاتحادات الصناعية والتجارية المختلفة من أجل التخفيف عن المواطنين.