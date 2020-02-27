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"الشباب والرياضة" تواصل جولاتها على المراكز الشبابية المشاركة في جائزة فلسطين

27 شباط / فبراير 2020 11:11

"الشباب والرياضة" تواصل جولاتها على المراكز الشبابية المشاركة في جائزة فلسطين

غزة- الرأي

نفذت اللجنة المشرفة على تقييم المرشحين لجائزة فلسطين لأفضل مركز شبابي 2019 زياراتها الميدانية على المراكز الشبابية في كافة محافظات غزة.

وتحرص اللجنة المشرفة التي شكلتها وزارة الشباب والرياضة على متابعة المعايير المعتمدة لتقييم المرشحين بمشاركة أعضاء من ذوي الاختصاص في العمل الشبابي والإداري لضمان الوصول إلى النتائج المطلوبة.
وأوضح بهاء الدين السر مدير الاتحادات والمراكز الشبابية بالوزارة أن أهمية الجائزة وحجم المشاركة الكبيرة تعبر عن حرص المراكز الشبابية العاملة في محافظات غزة على تقديم الأفضل والمنافسة على توفير برامج نوعية لخدمة الشباب.
وأضاف السر أن الوزارة تشجع هذه الأجواء من خلال تخصيص الجوائز المالية لتعزيز الدور الإيجابي لهذه المراكز، وشكر السر مؤسسة أحباء غزة ماليزيا التي دعمت المسابقة ووفرت الفرصة لتقديم مكافآت مجزية للفائزين.
يذكر أن الزيارات الميداينة ستتواصل الأسبوع المقبل لتشمل باقي المراكز ومن ثم البدء في التقييم النهائي للمرشحين قبيل الإعلان عن الفائزين في في المراكز الخمسة الأولى.
 

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