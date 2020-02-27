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الحكم المحلي والصليب الأحمر يوقعان مذكرة تفاهم لمشروع الأرشفة الإلكترونية

27 شباط / فبراير 2020 11:40

الحكم المحلي والصليب الأحمر يوقعان مذكرة تفاهم لمشروع الأرشفة الإلكترونية
الحكم المحلي والصليب الأحمر يوقعان مذكرة تفاهم لمشروع الأرشفة الإلكترونية

غزة- الرأي

وقع وكيل وزارة الحكم المحلي م. إبراهيم رضوان، مذكرة تفاهم مع نائبة مدير البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة ديانا ستوكلين.

ويستهدف هذا المشروع أربع بلديات هي: بلدية بيت حانون ، بلدية جباليا، بلدية ديرالبلح و بلدية الزوايدة بتكلفة اجمالية 50 الف دولار هذا وتعتبر المشروع خطوة متقدمة ضمن خطة تحويل البلديات إلى بلديات إلكترونية، والحفاظ على الملفات وحفظ البيانات في أماكن آمنة في حال الطوارئ.


جاء ذلك، بحضور رئيس بلدية بلدية جباليا م.مازن النجار ونائب رئيس بلدية بيت حانون ا.زياد الكفارنة ورئيس بلدية الزوايدة د.أيمن أبو سويرح  ومدير بلدية دير البلح م.عبد الله نصرالله ومدير الإدارة العامة للمشاريع بالوزارة م.رامي المصري.


 ويهدف المشروع  لتنفيذ الأرشفة الإلكترونية في بلديات قطاع غزة ، حيث أنه يتم من خلال المشروع أرشفة كافة ملفات البلدية بجميع دوائرها وأقسامها وتحويلها إلى ملفات إلكترونية بحيث يضمن الرجوع لأي ملف بشكل أسهل وأسرع. ويأتي هذا المشروع استكمالا لمشروع تم البدء به في عام 2019.

ومن جهته شكر رضوان الصليب الحمر  والحكومة السويسرية على دعمهم المستمر لقطاع الحكم المحلي، وأهمية هذا الدعم في تعزيز قدرات الهيئات المحلية وتمكينها من تحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى جانب تحسين الجوانب الإدارية والمالية وغيرها.


وأكد رضوان أن الوزارة تسعى لأن تكون كافة المنح والمساعدات المالية موجهة في الإطار الصحيح وتلبي احتياجات المواطنين ويلمس أثرها بشكل مباشر من خلال تحسين الخدمات المقدمة لهم.


وأشار رضوان إلى أهمية الحوكمة الالكترونية ومأسسة العمل في تقديم الخدمة بطريقة الكترونية نموذجية تسهم في التسهيل على المواطنين وتسريع انجاز معاملاتهم.

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