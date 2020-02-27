جيش الاحتلال يزعم إسقاط طائرة مسيّرة فوق بحر غزة

زعم جيش الاحتلال، اليوم الخميس، إسقاط طائرة مسيّرة قبالة سواحل بحر غزة.
وقال الناطق باسم الجيش، إن الطائرة تم إسقاطها قبالة سواحل القطاع، مبينًا أنها كانت تحلق بشكل استثنائي فوق البحر المتوسط.
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27 شباط / فبراير 2020 11:47
القدس المحتلة - الرأي
زعم جيش الاحتلال، اليوم الخميس، إسقاط طائرة مسيّرة قبالة سواحل بحر غزة.
وقال الناطق باسم الجيش، إن الطائرة تم إسقاطها قبالة سواحل القطاع، مبينًا أنها كانت تحلق بشكل استثنائي فوق البحر المتوسط.
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