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وزارة العمل تنفذ لقاءاً توعوياً لطلبة مركز تدريب مهني الشمال

27 شباط / فبراير 2020 11:47

وزارة العمل تنفذ لقاءاً توعوياً لطلبة مركز تدريب مهني الشمال
وزارة العمل تنفذ لقاءاً توعوياً لطلبة مركز تدريب مهني الشمال

غزة- الرأي

 عقدت وزارة العمل من خلال هيئة العمل التعاوني ممثلةً بموظفها  فادي الشلتوني ندوة تثقيفية حول الجمعيات التعاونية لعدد 60 طالب من طلاب مركز تدريب مهني الشمال.

ويأتي  ذلك تنفيذاً لخطتها التشغيلية وبالتنسيق مع الادارة العامة للتدريب المهني.

و تضمنت الندوة تعريف طلاب المركز بماهية العمل التعاوني واهميته وتأثيره في المجتمع، وشرح نماذج ناجحة لجمعيات تعاونية عاملة في قطاع غزة.

وجاء ذلك، حرصاً من الوزارة على نشر ثقافة العمل التعاوني؛ لما في ذلك من عظيم الأثر في التوعية بأهمية التعاونيات و مردودها الاقتصادي على المجتمع ككل.

كما دعت الهيئة إلى أهمية تعزيز القيم التعاونية على الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى ذكر أبرز الفوائد الناتجة عن العمل الجماعي، ودوره المؤثر في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، كالمساهمة في خفض معدلات الفقر والبطالة، وخلق فرص العمل، وتحقيق التكامل الاجتماعي والاقتصادي الفلسطيني.

وزارة العمل تنفذ لقاءاً توعوياً لطلبة مركز تدريب مهني الشمال 87777992_10218494707812094_2930353875644841984_o
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