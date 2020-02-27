"الصحة" تناقش تقييم برنامج دمج الصحة النفسية في المستشفيات

غزة- الرأي

عقدت الادارة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، اليوم الخميس، بمدينة غزة، ورشة عمل لتقييم برنامج "رأب الفجوة" والذي يهدف إلى دمج خدمات الصحة النفسية في عدد من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية.



وفي كلمة له، قال الوكيل المساعد بوزارة الصحة د. مدحت محيسن إن مشروع " رأب الفجوة" يمثل نموذجاً مميزاً في وزارة الصحة حيث يعمل على تكامل الخدمات بين مشافي الوزارة ومراكز الرعاية الأولية والإدارة العامة للصحة النفسية.



ولفت إلى أن وزارته قطعت شوطاً كبيراً في تكامل الخدمات الصحية، وذلك بما ينعكس على تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



كما أشار د. محيسن إلى أن برامج الصحة النفسية تعد من البرامج ذات الاهتمام المركزي من قبل قيادة الوزارة، إيماناً منها بأهمية الصحة النفسية واسهامها في العلاج والتخفيف من معاناة المرضى.



ونوه إلى أن المشروع أسهم في التخفيف من معاناة المرضى النفسيين من خلال ترددهم على المرافق الصحية وانهاء ما يعرف بـ "الوصمة الاجتماعية" المرتبطة بالعلاج النفسي في المجتمعات النامية.



من جانبه، ثمن مدير عام الصحة النفسية د. يحيى خضر الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لبرامج الصحة النفسية، مشيراً إلى أن الورشة تأتي ضمن اللقاءات التقييمية التي تعقدها الادارة العامة للصحة النفسية.



ولفت إلى سعي ادارته لأن تكون حلقة الصحة النفسية في كل مكان تقدم فيه الخدمات الطبية، بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية.



وشمل اللقاء عقد عدد من المحاضرات حول مزايا برامج "رأب الفجوة"، وتقييم تجارب المستشفيات الثلاث التي انعقد فيها البرنامج.



وابتدأت الوزارة عقد برنامج "رأب الفجوة" الخاص بالصحة النفسية في كل من المستشفى الاندونيسي ومستشفى شهداء الأقصى، ومستشفى غزة الأوروبي.

ومن المتوقع أن تعمم وزارة الصحة برنامج دمج الصحة النفسية في كافة مستشفياتها، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد نجاح النماذج التي عقد فيها البرنامج.