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لجنة الجودة بالمواصلات تستقبل فريق التقييم الخاص بمبادرة أفضل دائرة حكومية

27 شباط / فبراير 2020 12:08

لجنة الجودة بالمواصلات تستقبل فريق التقييم الخاص بمبادرة أفضل دائرة حكومية
لجنة الجودة بالمواصلات تستقبل فريق التقييم الخاص بمبادرة أفضل دائرة حكومية

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ، لجنة التقييم الخاصة بمبادرة جائزة أفضل دائرة حكومية برئاسة د. محمد السباح و محمد أبو شماله والتي تشرف عليها الأمانة العامة لمجلس الوزارة.

ورحب أبو شرخ بأعضاء اللجنة مثمناً الجهود الكبيرة التي يقومون بها من أجل الارتقاء بأداء الحكومة وتميز موظفيها.

وتم إطلاع اللجنة على كيفية عمل الوزارة وجرى تقييم الأداء للوزارة وفق المعايير المعتمدة في نماذج الجودة المتخصصة لذلك من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

يذكر أن الوزارة قامت بتطوير أدائها من خلال إعداد الخطة الإستراتيجية وتطوير أداء العاملين من خلال وحدة الجودة بالوزارة.

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