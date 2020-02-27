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وزارة الأسرى تدعو لاتخاذ خطوات عملية عاجلة لإنقاذ حياة الأسرى المرضى

27 شباط / فبراير 2020 12:11

وزارة الأسرى تدعو لاتخاذ خطوات عملية عاجلة لإنقاذ حياة الأسرى المرضى
وزارة الأسرى تدعو لاتخاذ خطوات عملية عاجلة لإنقاذ حياة الأسرى المرضى

غزة- الرأي

دعت وزارة الاسرى والمحررين في غزة، كافة أحرار العالم إلى الخروج بخطوات عملية وعاجلة من أجل إنقاذ حياة الأسرى المرضى اللذين وصلت إلى حالتهم الى مرحلة في غاية من الخطورة وتحتاج إلى خطوات سريعة تخفف من معاناتهم.

وأوضحت الوزارة، أن خمسة أسرى في سجون الاحتلال يعانون من سياسة الاهمال الطبي ووضعهم الصحي خطير  للغاية ، ويتعمد الاحتلال اتباع سياسة الاهمال الطبي وعدم تقديم العلاج اللازم والتشخيص المناسب لمرضهم .

وأضافت، بأن حالة الأسير جمال أبو عرام من بلدة يطا قضاء محافظة الخليل، والقابع بمعتقل "عوفر" ، خطيرة جداً، وأُصيب مؤخراً بجلطة بيده اليسرى، كما يعانى الأسير هيثم جابر (45 عاماً) من بلدة حارس قضاء سلفيت من تضخم في الغدة النخامية، ومن آلام حادة في الرأس.

 وبينت أن الأسير أحمد أبو رميلة (28 عاماً) من محافظة الخليل، يشتكي من وجود حصوة في المثانة، ومن أوجاع حادة بالكلى، وأيضاً الأسير فضل الكركي (31 عاماً) من محافظة الخليل والقابع أيضاً بمعتقل "النقب" يعاني من مشاكل نفسية وصحية صعبة ، والأسير ربيع فرخ (32 عاماً) من بلدة فرعون قضاء طولكرم، والقابع بمعتقل "ريمون"، يعاني من أوجاعاً حادة في المعدة ومشاكل في الكلى وأذنه اليسرى.

وطالبت الوزارة المؤسسات الحقوقية والإنسانية التدخل للضغط على الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى المرضى ، ودعت وسائل الإعلام لتسليط الضوء على هذه الفئة من الأسرى.

يذكر، أن  هناك  ما  يزيد عن "700" أسير مريض موزعين على كافة السجون وبحاجة ماسة للرعاية الصحية .

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