تعليم غرب غزة تفتتح المرحلة الثانية من مشروع الاستعداد والحماية

غزة- الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم غرب غزة؛ وقسم الصحة المدرسية المرحلة الثانية من مشروع الاستعداد والحماية، بدعم من المساعدات الشعبية النرويجية وبالشراكة مع مركز معاً التنموي.

حضر الافتتاح كل من غسان حمادة رئيس قسم الصحة المدرسية و فايز السرحي رئيس قسم التغذية والمقاصف بالوزارة و د. لندا حرب رئيس شعبة التثقيف والخدمات الصحية بالوزارة ومديرة مدرسة أحمد شوقي الثانوية للبنات و المدرب أ. عمار مطر من مدرسة اليرموك الأساسية ب.

وأفاد فايز السحري أن مشروع الاستعداد والحماية ينطبق في مدارسنا للسنة الثالثة على التوالي ويهدف إلى رفع الوعي وحسن التعرف قبل وأثناء وبعد الحروب والعدوان.

وأفاد غسان حماد أن المرحلة الأولى للمشروع ثم تنفيذها خلال الفصل الدراسي الأول ويستهدف في غرب غزة 6 مدارس بواقع 5421 طالب وطالبة وأكد أ. غسان حمادة أن المرحلة الثانية من المشروع سوف تنفذ خلال الفصل الدراسي الحالي وتستهدف 3 مدارس ثانوية للبنات (أحمد شوقي_ بلقيس_ شهداء الشاطئ) وتنقسم الى جزئيين الجزء الأول تدريب فريق من الطالبات المميزات على الاستعداد والحماية لمدة ثلاث أيام وإعدادهم كمدربات لطالبات المدارس المستهدفة.

أما الجزء الثاني يأتي لتدريب فريق من الطالبات المبادرات لمدة سبعة أيام على مهارات الإسعاف الأولي بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني