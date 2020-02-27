تعليم شمال غزة تعقد دورة تدريبية حول البرنامج المحوسب للكتب والمطبوعات

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، (قسم الكتب والمطبوعات التربوية)، دورة تدريبية حول البرنامج المحوسب للكتب والمطبوعات، لعدد من سكرتاريا المدارس.

وحضر افتتاح الدورة التي عقدت بمدرسة عوني الحرتاني الثانوية للبنات، مدير التربية والتعليم نبيل العرابيد، ومدير الدائرة الإدارية جواد صالحة، ومدرة المدرسة سهام حميد، ومدير الإدارة العامة للكتب والمطبوعات التربوية د. مازن الخطيب، ورئيس قسم التوزيع شادي السمك ورئيس قسم المطبوعات يحيى الشيخ، ومدربة الدورة دعاء درويش.

ورحب العرابيد بالحضور، مشيداً بعمل سكرتاريا المدارس وأهميته في خدمة العملية التعليمية، مؤكداً على ضرورة إلمام سكرتاريا المدارس بمهارات استخدام الحاسوب بشكل عام، خاصة البرنامج المحوسب الخاص بالكتب والمطبوعات، لما لذلك من دور في تنظيم وتجويد العمل.

من جهتها، قدّمت درويش من قسم الكتب، عرضاً تفصيلياً عبر تقنية البوربوينت، حول كيفية استخدام البرنامج المحوسب للكتب، بدءاً من التسجيل عليه مرورا بكافة التفاصيل العملية المرتبطة به من إدخال السندات وإخراج الكتب وحصر أعدادها، وغير ذلك من الجوانب المهمة التي تنظم كل العمليات الخاصة بحركة الكتب المدرسية في الميدان.

وفي ختام الدورة، أثنت درويش على الحضور، مثمنة تفاعلهم البنّاء مع محاور الدورة، ما ساهم في إثراء اللقاء وتبادل وتناقل الخبرات.