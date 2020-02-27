التنمية الاجتماعية تطلق برنامج النظام الموحد لبيانات المنتفعين

غزة- الرأي

عقدت وزارة التنمية الاجتماعية أمس الأربعاء، لقائين تدريبيين متتاليين لعدد من الجمعيات الأهلية العاملة في المجال الاجتماعي حول استخدام برنامج معلومات التنمية الاجتماعية .

من جهته، أكد رياض البيطار مدير عام التنمية والتخطيط على أهمية استخدام البرنامج في ضبط ونظم العمل الاجتماعي الخيري والذي يتيح المجال لكافة مزودي الخدمات للاستفادة منه من حيث فحص بيانات المستفيدين لديهم للاستئناس بها أثناء تقديم الخدمة وصولاً إلى الحد من ازدواجية الاستفادة والانتقال إلى مرحلة التكامل في تقديم الخدمات.



وفي ذات السياق، أكد البيطار بأن هذا البرنامج سيكون جزءاً من نظام معلومات متكامل جاري العمل على تصميمه وبرمجته من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

وفي سياق متصل، أكد أسامة شرف مدير دائرة الجمعيات أن استخدام هذا البرنامج جاء لتنفيذ أحد توصيات مؤتمر تعزيز الشراكة الوطنية لقطاع العمل الاجتماعي واستجابة لمطالبة الجمعيات الأهلية بتعزيز دور وزارة التنمية الاجتماعية في قيادة العمل الاجتماعي في قطاع غزة .



وفي ذات الوقت بين شرف أن البرنامج سيكون متاحاً للاستخدام بمجرد الانتهاء من عملية التدريب وقيام مستخدمي البرنامج المكلفين من جمعياتهم بادخال كافة البرامج والخدمات المنفذة في عام 2019 حتى تاريخه لتمثل قاعدة معلومات اجتماعية أساسية يمكن البناء عليها حيث قامت وزارة التنمية الاجتماعية بادراج كافة المستفيدين من خدماتها في هذا البرنامج .



وفي نفس السياق فقد قام م. محمد المناصرة من وحدة الحاسوب في وزارة التنمية الاجتماعية بعرض البرنامج ومراحل العمل به حيث شرح كيفية ارسال ملف للفحص والفلترة والمراحل التي تمر بها العملية وصولاً إلى استلام الملف بعد الفحص والفلترة ، وكذلك كيفية اضافة برنامج وخدمة وتحميل ملف المستفيدين من الخدمة لحفظه في قاعدة البيانات للاستفادة منها لاحقاً في عملية البحث والاستعلام والفلترة من مزودي الخدمات .



يذكر أن البرنامج سيمثل حاضنة معلوماتية وبيانات محدثة يمكن لكل مزودي الخدمات الحكومية والاهلية والأجنبية والخاص طلب المشاركة في البرنامج الذي سيتيح المجال في استخدامه للوصول إلى المعلومة الصحيحة من كافة أطراف مزودي الخدمات .