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تعليم شمال غزة تشرع بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الاستعداد والحماية

27 شباط / فبراير 2020 12:30

تعليم شمال غزة تشرع بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الاستعداد والحماية
تعليم شمال غزة تشرع بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الاستعداد والحماية

غزة- الرأي

شرعت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، (قسم الصحة المدرسية) اليوم، بتنفيذ المرحلة الثانية من فعاليات مشروع الاستعداد والحماية وقت الطوارئ.

وحضر انطلاق تلك الفعاليات بمركز الفالوجا للتدريب، مدير التربية والتعليم أ. نبيل العرابيد، ومدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الصحة المدرسية أ. ميسرة عوكل ورئيس شعبة الصحة المدرسية د. صباح ابو شرخ.

ويشارك في المشروع التدريبي الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام، (26) طالبة من المدارس المستهدفة وهي: فيصل الثانوية للبنات، وشادية أبو غزالة الثانوية للبنات، والفالوجا الثانوية للبنات، وعوني الحرتاني الثانوية للبنات.

 ورحب أ. العرابيد بالحضور كافة، مؤكداً على أهمية هذا المشروع في تعزيز التوعية بالإجراءات الواجب اتباعها وتنفيذها في أوقات الطوارئ والأزمات، لضمان السلامة العامة للأفراد.

وأوضح أ. العرابيد أن المشروع يتضمن عدة محاور تدريبية مهمة من بينها الإسعاف الأولي، وكيفية الإخلاء الآمن، ومفهوم الاستعداد والحماية والاجراءات المتبعة قبل وأثناء وبعد وقوع الخطر، كما يتضمن جوانب نظرية وأخرى عملية.

ومن المقرر أن تقوم الطالبات المشاركات في التدريب بتدريب زميلاتهن في مدارسهن حتى تعم الفائدة وتتحقق المنفعة لأكبر شريحة ممكنة من الطالبات.

وتنفذ التدريب المدربة رنا فرج الله، من مدرسة نسيبة بنت كعب الأساسية للبنات.

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