مدرسة المنفلوطي الثانوية "ب" للبنين تنظم ندوة سياسية حول صفقة القرن

غزة- الرأي

عقدت مدرسة المنفلوطي الثانوية ب للبنين بمديرية التربية والتعليم بالوسطى، ندوة سياسية تثقيفية لطلاب المدرسة، بحضور ضيف اللقاء المشرف التربوي د. ناصر اليافاوي و مدير المدرسة هاني زعرب و منسق النشاط المعلم حسن اللوح، ويأتي ذلك ضمن مبادرة ( حكاية مدينة فلسطينية ).

وتحدث د. اليافاوي عن المؤامرات الصهيونية التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني وأثر صفقة القرن على القضية الفلسطينية، موضحاً اطماع الاحتلال الصهيوني في مقدرات الشعوب العربية والأهداف الصهيونية الخبيثة التي تنفذ لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف ضيف اللقاء بأن الطريق للحفاظ على مقدرات هذا الوطن لا يتم إلا من خلال الوحدة الوطنية والتمسك بالثوابت الوطنية