الاحتلال يفرج عن أسير من رفح بعد اعتقال 13 عامًا

رفح - الرأي

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح الخميس، عن الأسير عبد الرحمن أبو لبدة من مدينة رفح بعد اعتقال دام 13 عامًا.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير أبو لبدة (35 عاما) من منزله بمحافظة رفح خلال عملية اجتياح نفذتها بتاريخ 2/8/2007.