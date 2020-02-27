بلدية غزة تشكل لجنة لدراسة سبل الاستفادة من مياه الأمطار

غزة- الرأي

عقدت اللجنة التخصصية لدراسة سبل الاستفادة من مياه الأمطار، وتحديات المنخفضات الجوية والتي شكلتها بلدية غزة ضمن مخرجات الورشة التي عقدتها مطلع الشهر الحالي، اجتماعها الأول، لعمل دراسة معمقة للتوصيات المنبثقة عن الورشة، وتقديم اقتراحات وحلول للتغلب على مشاكل المنخفضات الجوية والاستفادة من مياه الأمطار .

وحضر الاجتماع الذي عقد في غرفة المجلس البلدي، أعضاء اللجنة المكونة من؛ مدير عام المياه والصرف الصحي م. رمزي أهل، ومستشار المياه والصرف الصحي م. ماهر سالم، و المهندس مهند صالحة من دائرة إعداد المشاريع، والمختصين في مجال البيئة ومياه الأمطار د. يونس المغير و د. تامر اشتيوي، ومن مصلحة مياه بلديات الساحل م. معتز أبو القمبز، والباحثة في مجال مياه الأمطار د. دعاء الهندي .

واستعرضت اللجنة التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل، وقامت بوضع تصورات حسب الأولويات، وبدأت بوضع خطة وخطوات عملية لتحليل ودراسة المشاكل الحالية والمستقبلية بالنسبة لحصاد مياه الأمطار وكذلك شبكات الصرف الصحي .

وأفاد منسق اللجنة م. ماهر سالم أن اللجنة ستقوم بتقديم توصياتها للبلدية في أقرب فرصة للبدء بخطوات عملية للاستفادة من مياه الأمطار بطرق علمية، ولتغذية الخزان الجوفي، وحل مشاكل طفح مياه الأمطار والصرف الصحي .

وكان رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة لدارسة سبل الاستفادة من مياه الأمطار وتحديات المنخفضات الجوية ضمن مخرجات الورشة عقدتها البلدية بمشاركة جهات الاختصاص في البلدية ومختصين من مؤسسات أكاديمية ومؤسسات ذات علاقة .