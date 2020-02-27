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خلال لقاء جمعه بمدير العمليات الحربية الأردنية

"السراج " يؤكد على عمق العلاقات التاريخية والأخوية مع الأردن

27 شباط / فبراير 2020 01:11

"السراج " يؤكد على عمق العلاقات التاريخية والأخوية مع الأردن

غزة- الرأي

  بحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، مع مدير العمليات الحربية في القوات المسلحة الأردنية العميد الركن حسن أبو رمان، التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية.
جاء ذلك، خلال لقاء عقد في مقر المستشفى الميداني الأردني غرب مدينة غزة، حضره عضو المجلس البلدي بدر صبرة، ورئيس جمعية رجال الأعمال علي الحايك، ومدير مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية عمر شعبان، ورئيس شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا، ونائب مدير عام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني د. بشار مراد، وشخصيات اعتبارية.
وأكد رئيس البلدية على عمق العلاقة التاريخية والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين والشعبين الفلسطيني والأردني، مشيدًا بمواقف الأردن الداعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
وأعرب د. السراج عن شكره للمملكة الأردنية الهاشمية، ملكاً وحكومةً وشعباً على دعمهم المتواصل واللامحدود لأبناء شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، ولا سيما في قطاع غزة والقدس المحتلة، ودعمه في كافة المحافل العربية والدولية.
من جهته، أكد مدير العمليات الحربية في القوات المسلحة الأردنية أن المملكة الهاشمية تضع القضية الفلسطينية في سلم أولوياتها، مشيرًا إلى التوجهات الملكية بدعم الشعب الفلسطيني في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والصحية.
وأشار إلى الشراكة والأخوة الحقيقة بين الشعبين الأردني والفلسطيني، شاكرًا بلدية غزة على تعاونها الدائم مع قيادة المستشفى الميداني الأردني المتواجد في غزة لتذليل العقبات والصعوبات. 
وفي نهاية اللقاء، كرم العميد الركن حسن أبو رمان رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج على دوره والمجلس البلدي في خدمة المستشفى الميداني الأردني.
يذكر أن مدير العمليات الحربية في القوات المسلحة الأردنية يزور مدينة غزة، للاطلاع على احتياجات المستشفى الميداني الأردني بتكليفات من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

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