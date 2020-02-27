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"الصحة": تطوير البرامج الالكترونية للطوارئ يقلص قائمة العمليات المجدولة

27 شباط / فبراير 2020 01:38

"الصحة": تطوير البرامج الالكترونية للطوارئ يقلص قائمة العمليات المجدولة

غزة- الرأي

طورت  وزارة الصحة في قطاع غزة،  برامج الطوارئ والعمليات لجدولة العمليات بشكل الكتروني، وذلك حرصاً منها على تقليص قائمة العمليات المجدولة.


 ونفذت وحدة تكنولوجيا المعلومات العديد من البرامج الالكترونية والتطبيقات الحديثة لبرامج الطوارئ والعمليات للمرضى الذين يتم اجراء العمليات لهم بشكل عاجل لدخولهم اقسام الطوارئ والحوادث وتدوين العملية وحيثياتها واسم الطبيب المعالج.


من جهته، أكد مدير الشبكات والدعم الفني في وحدة تكنولوجيا المعلومات المهندس أشرف صقر أنه تم تطوير العديد من البرامج خلال العام الماضي 2019 لتسهيل الحصول على الخدمة الصحية للمرضى، وذلك بتعديل سجل العمليات المجدولة بحذف اسم المريض الذي تم اجراء العملية له من سجل العمليات المجدولة مما يقلص من جدول العمليات المجدولة وإتاحة الفرصة لمرضى اخرين من اجراء عملياتهم.


وأضاف المهندس صقر" إن الصحة أيضا قامت بتطبيق برنامج وزارة الصحة العالمية لرصد الأورام الذي تم تطبيقه في مجمعي الشفاء الطبي وناصر، والمستشفى الأوروبي.

نوه الى أن هذا البرنامج يعنى بتسجيل الحالات المصابة بالمرض وأنواعه، وأماكن التواجد فيه ونوع الأدوية التي يتلقونها".
وأوضح صقر ان هذه البرامج تفيد في رصد الارصدة الدوائية المتوفرة، وعمليات المسح الاحصائي للحالات المصابة لإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة به.

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