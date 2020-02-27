وزارة الأسرى تستقبل مجموعة طلابية من مدرسة حفصة بنت عمر

غزة- الرأي

استقبلت وزارة الأسرى والمحررين اليوم الخميس، مجموعة طالبات من مدرسة حفصة بنت عمر الأساسية للبنات شمال قطاع غزة ، وذلك ضمن برنامج تعريف الجيل بقضية الأسرى والذي ترعاه وتشرف عليه الوزارة بحضور أ. مصباح عبد ربه منسق لجنة أهالي الأسرى .

وشملت الزيارة اطلاع الطالبات على معرض تراث الحركة الأسيرة.

بدوره جسد د. عبد الفتاح أبو جهل " مدير الأنشطة والفعاليات " واقع حياة الأسرى داخل السجون من خلال مقتنيات المعرض التي تحاكي الأوضاع المعيشية لهم ، ومشغولات خاصة بأعمال الأسرى ، إضافة الى مكتبة الأسرى والتي تضم تراث الحركة الأسيرة اضافة الى مخطوطات وأدبيات فكرية خاصة بالأسرى.