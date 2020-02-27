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ضمن برنامج تعريف الجيل بقضية الأسرى

وزارة الأسرى تستقبل مجموعة طلابية من مدرسة حفصة بنت عمر

27 شباط / فبراير 2020 01:44

وزارة الأسرى تستقبل مجموعة طلابية من مدرسة حفصة بنت عمر
وزارة الأسرى تستقبل مجموعة طلابية من مدرسة حفصة بنت عمر

غزة- الرأي

استقبلت وزارة الأسرى والمحررين اليوم الخميس، مجموعة طالبات من مدرسة حفصة بنت عمر الأساسية للبنات شمال قطاع غزة ، وذلك ضمن برنامج تعريف الجيل بقضية الأسرى والذي ترعاه وتشرف عليه الوزارة بحضور أ. مصباح عبد ربه منسق لجنة أهالي الأسرى .

وشملت الزيارة اطلاع الطالبات على معرض تراث الحركة الأسيرة.

بدوره جسد د. عبد الفتاح أبو جهل " مدير الأنشطة والفعاليات " واقع حياة الأسرى داخل السجون من خلال مقتنيات المعرض التي تحاكي الأوضاع المعيشية لهم ، ومشغولات خاصة بأعمال الأسرى ، إضافة الى مكتبة الأسرى والتي تضم تراث الحركة الأسيرة اضافة الى مخطوطات وأدبيات فكرية خاصة بالأسرى.

87896799_1435595373284701_3323393213439410176_n وزارة الأسرى تستقبل مجموعة طلابية من مدرسة حفصة بنت عمر 88124215_1435600526617519_4705973860678238208_n 88011728_1435595086618063_7744354556183576576_n
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