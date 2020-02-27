وزارة الأسرى تهنئ الأسير عبد الرحمن أبو لبدة بعد الافراج عنه من سجون الاحتلال

غزة- الرأي

قدمت وزارة الأسرى وعلى رأسها بهاء المدهون وكيل الوزارة، أحر التهاني للأسير أبو لبدة بمناسبة الإفراج عنه ، وإلى والدته وعائلته .

حيث أفرجت سلطات الاحتلال الإسرئايلي صباح اليوم الخميس، عن الأسير عبد الرحمن أبو لبدة (35 عاماً) من محافظة رفح، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة اثنا عشر عاماً وسبعة أشهر.

وكان من المقرر أن يتم الإفراج عن الأسير يوم الثلاثاء الماضي، إلا أن الاحتلال عرقل الافراج عنه بحجة اغلاق المعابر ومنع الوصول الى حاجز بيت حانون "ايرز".

وكان الأسير المحرر أبو لبدة اعتقل بتاريخ 25/07/2007م؛ ووجهت له سلطات الاحتلال عدة تهم من بينها التخطيط للقيام بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال.

يذكر والدة الأسير أبو لبدة كانت قد تعرضت لاعتداء في ديسمبر 2017 من قبل عضو الكنيست الاسرائيلي "آرون حزان" عندما تهجم على حافلة أهالي أسرى محافظات غزة خلال رحلة زيارة أبنائهم.