التوجيه السياسي يفتتح دورات ويُنظم سلسلة لقاءات سياسية وتوعوية

غزة- الرأي

نفذت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي، مجموعة من الأنشطة التوعوية والسياسية بعدة محافظات شملت" افتتاح دورات ولقاءات لضباط وأفراد الأجهزة الأمنية ، نساء المجتمع المحلي ، طلبة المدارس.

وافتتحت هيئة التوجيه السياسي بمحافظة الوسطى بالتعاون مع المديرية العامة للتدريب دورة تدريبية بعنوان "تنمية مهارات رجل الأمن " ل 25 من ضباط شرطة الحراسات و أمن المؤسسات بالمحافظة الوسطى بواقع 18 ساعة تدريبية، بحضور المقدم محمد جبر مدير التوجيه السياسي بالوسطى والمقدم عمر عقل مدير شرطة الحراسات وأمن المؤسسات بالوسطى.

وفى ذات السياق نظمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة الوسطى لقاءً توعوياً لنساء المجتمع المدني بعنوان " نحو وعي أمني"، بحضور الرقيب أول نعمة الصوري من مكتب الوسطى حيث تحدثت عن أهمية وتعزيز الوعي الأمني.

كما شاركت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة الوسطى بتكريم الطالبات المتفوقات بمدرسة البريج الثانوية، بحضور النائب الإداري بتعليم الوسطى الأستاذ ناصر السعودي والمقدم محمد جبر مدير توجيه الوسطى، ورئيس مجلس أولياء الأمور بالوسطى الأستاذ عاطف وادي ورئيس بلدية البريج الأستاذ محمود عيسى، ومديرة المدرسة الأستاذة نجوى المقادمة.

من جهة أخري، ألقت هيئة التوجيه السياسي بمحافظة خان يونس سلسلة محاضرات توعوية استهدفت "نساء المجتمع المحلي وطالبات مدرسة أحلام الحرازين للبنات ومدرسة إحسان الأغا ،الشرطة البحرية"حيث تحدث ضباط الهيئة خلال المحاضرات "حول صفقة القرن والابتزاز الإلكتروني ومخاطر التواصل الاجتماعي طرق التحصين المجتمعي"و لقاءً توعويا لدورة المستجدين ، حيث تحدث النائب بالمجلس التشريعي د. يحيى موسى خلال اللقاء "عن تأثير صفقة القرن على القضية الفلسطينية".

في سياق آخر، ألقت هيئة التوجيه السياسي في محافظة غزة سلسلة محاضرات توعوية في عدة مدارس شملت " زهرة المدائن ،وشهداء الزيتون ، الشجاعية" ل1500 طالب و طالبة.