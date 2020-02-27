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التوجيه السياسي بالوسطى يختتم دورات ويُنظم سلسلة جولات ولقاءات

27 شباط / فبراير 2020 02:00

التوجيه السياسي بالوسطى يختتم دورات ويُنظم سلسلة جولات ولقاءات
التوجيه السياسي بالوسطى يختتم دورات ويُنظم سلسلة جولات ولقاءات

الوسطى- الرأي

نظمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة الوسطى، حفل تكريم لتخريج دورتي " التنمية البشرية و حقوق النزلاء " لشرطة المحافظة الوسطى.

واستهدفت الدورات 53 خريج بواقع 50 ساعة بحضور كل من الأستاذ حسن حلاسة مدير دائرة التدريب بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمقدم محمد جبر مدير هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة الوسطى والرائد زاهر أبو هويشل ، والرائد علي النشوي من مكتب الوسطى، وفي نهاية الحفل تم توزيع الشهادات على الخريجين.

كما ألقت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة الوسطى كلمة توعوية للرائد محمد القرعان خلال طابور الصباح بمدرسة رودلف فلتر الثانوية كما نظمت الوسطى لقاءً توعوياً بعنوان " المعلم القدوة" لمعلمي مركز التأهيل الاجتماعي.

من جانب آخر، نفذت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في محافظة غزة جولة ميدانية تفقدية على الأجهزة الأمنية شملت "الشرطة العسكرية و الأمن الوطني و الشرطة البحرية و المرور و النجدة و الدفاع المدني"، كما نظمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة سلسلة لقاءت توعوية لطلبة المدارس للتوعية بمخاطر المخدرات شملت "شهداء الشجاعية، مدرسة شهداء الزيتون"

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