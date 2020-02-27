وزارة الأوقاف تشرع بتطبيق خطة الوعظ والإرشاد بمجمع الشفاء الطبي

غزة- الرأي

شرعت وزارة الاوقاف والشئون الدينية – قسم الوعظ والإرشاد بتطبيق خطة الوعظ والإرشاد ، حيث نظمت صباح اليوم أولي جولاتها بحضور عددا من الوعاظ لقسم الكلية الصناعية والصدرية وقسم الباطنة .

و ألقي الوعاظ عدة مواعظ وإرشادات حول أداب زيارة المريض والجلوس عنده وحرمة الدخول.

يأتي ذلك في إطار حرص إدارة مجمع الشفاء الطبي التواصل مع وزارة الأوقاف من أجل دعم المرضي والتخفيف من ألامهم وأوجاعهم .

بدورة قدم أ. نعيم البنا رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بالمجمع ،شكره لقسم الوعظ والإرشاد وتقديمهم عدد من الوعاظ الأجلاء لإلقاء الخطب التي أثرت بشكل إيجابي على المرضي ورفعت معنوياتهم .

وأشار أ. البنا إلي أن هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات القادمة التي تم التنسيق لها من قبل إدارة المجمع وزارة الأوقاف.