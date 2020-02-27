"الزراعة" تنفذ ورشة عمل بعنوان "الزراعة العضوية وأهميتها"

غزة- الرأي

نفذت دائرة التنمية الريفية بوزارة الزراعة" ورشة عمل بعنوان الزراعة العضوية وأهميتها" لعدد من طالبات مدرسة "زهرة المدائن الثانوية للبنات" وذلك ضمن مبادرة "أزرع نباتي لأنتج غذائي ودوائي".



وخلال الورشة قدمت م.هدى أبو ندى رئيس قسم التنمية الريفية شرحاً وافِ وتعريف عام عن الزارعة العضوية وأهميتها، ومفهومها،و لماذا تم اللجوء اليها، وكيفية التحول إلي الزراعة العضوية ،والتسجيل والتفتيش ونظام الرقابة للحصول علي الشهادات،وما هو المسموح والممنوع في الزراعة العضوية والأساليب الزراعية المتبعة في تطبيقها، وكيفية مكافحة الأمراض والآفات فيها.



هذا وتعتمد الزراعة العضوية على نظام الدورات الزراعية (تعاقب المحاصيل)، ومخلّفات المحاصيل، والسماد الحيواني، والبقول، والأسمدة الخضراء، والمخلّفات العضوية للمزرعة، والأساليب البيولوجية -كمكافحة الآفات-للمحافظة على إنتاجية التربة الزراعية وطبيعتها، وتوفير العناصر الغذائية للنبات، ومكافحة الحشرات والآفات الأخرى.



بدورها قدمت مديرة المدرسة شكرها العميق لوزارة الزراعة، ولطواقم الإرشاد الزراعي فيها على ما يبذلونه في خدمة المزارعين والمجتمع المحلي من خلال الوعي، وطالبت بمزيد من التعاون وعقد ورشات أخرى مفيدة لطالبات والأهالي والمجتمع.