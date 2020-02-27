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"زكاة الشيخ الرضوان" توزع الدفعة الخامسة والثمانون من سلة الخضار

27 شباط / فبراير 2020 02:32

"زكاة الرضوان توزع الدفعة الخامسة والثمانون من سلة الخضار"

غزة- الرأي

وزعت لجنة زكاة الشيخ رضوان اليوم الخميس،الدفعة الخامسة والثمانين من سلة الخضار، وذلك ضمن حملة الحض على طعام المسكين التي تقوم بها اللجنة.

وشملت السلة عدة أصناف خضار ، كان ذلك بتبرع كريم من فاعلين خير من الداخل والخارج .

وفي نفس السياق شكر الشيخ حسن الخطيب رئيس مجلس إدارة لجنة زكاة الشيخ رضوان فاعلين الخير على ما يقدموه من مساعدات للتخفيف عن الأسر الفقيرة في قطاع غزة.

داعياً فاعلين الخير بالاستمرار في تقديم المساعدات حتي يكونوا سبباً في رسم البسمة على الأسر المتعففة.

يذكر أن أعداد المراجعين للاستفادة من مشاريع اللجنة تتزايد يوماً بعد يوم.

وبلغ عدد المستفيدين الإجمالي ما يزيد عن 200 أسرة مستورة من مدينة غزة.

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"زكاة الشيخ الرضوان" توزع الدفعة الخامسة والثمانون من سلة الخضار

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