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الاحتلال يستهدف المزارعين ورعاة الأغنام جنوب وشمال القطاع

27 شباط / فبراير 2020 02:33

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غزة- الرأي:

أطلقت قوات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، النار تجاه الأراضي الزراعة ورعاة الأغنام، جنوبي وشمالي قطاع غزة؛ دون إصابات.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت عدداً من قنابل الغاز، تجاه رعاة الأغنام، في محيط موقع كيسوفيم العسكري شرقي بلدة القرارة شمالي شرقي محافظة خان يونس جنوبي القطاع.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار كذلك تجاه الأراضي الزراعية محيط المقبرة الشرقية لجباليا، شمالي القطاع.

ويتعرض المزارعون ورعاة الأغنام لاعتداءات يومية، من قبل قوات الاحتلال، على طول السياج الأمني الشمالي والشرقي للقطاع.

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